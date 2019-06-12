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هيئة كبار العلماء تدين بشدة استهداف الحوثيين لمطار أبها

هيئة كبار العلماء تدين بشدة استهداف الحوثيين لمطار أبها
http://almnatiq.net/?p=740015
المناطق - واس

أعربت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء عن إدانتها واستنكارها الشديدين للعمل الإجرامي الحوثي بإطلاق مقذوف سقط في صالة القدوم بمطار أبها الدولي واستهدف مدنيين من جنسيات مختلفة.

وقالت: إن إطلاق هذه المقذوفات باتجاه المنشآت المدنية يؤكد الطبيعة الإجرامية لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من نظام إيران، وتهديدها الأمن الإقليمي والسلم الدولي، مؤكدة في هذا الصدد أن جماعة الحوثي الإرهابية لا تختلف عن داعش والقاعدة الإرهابيتين في استهداف المدنيين وقتل الأبرياء وتجنيد الأطفال والاحتماء بالتجمعات السكنية.

ودعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء، العالم الإسلامي، ولا سيما مؤسساته الإفتائية والعلماء إلى إدانة هذا العمل العدواني العشوائي من قبل جماعة الحوثي المدعومة من إيران التي تزود هذه الجماعة الإرهابية بقدرات نوعية، مؤكدة في هذا السياق ثقتها التامة – بفضل الله تعالى وحوله وقوته – في قدرات الدفاع الجوي وقطاعاتنا العسكرية والأمنية كافة، التي تحمي وتدافع عن بلاد الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية بكل قوة واقتدار، ما يحفظ للمملكة أمنها ورخاءها ومقدساتها في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – أيدهما الله-.

ودعا الأمين العام لهيئة كبار العلماء الشيخ الدكتور فهد بن سعد الماجد، الله تعالى أن يكف عنّا وعن المسلمين شرّ الأشرار وكيد الفجار، ويحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يعيد لليمن وحدته واستقراره وأمنه ورخاءه.

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