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أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=740021
المناطق - واس

استنكرت أفغانستان بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي بمقذوف حوثي معاد, وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.
وأوضح بيان صادر عن الرئاسة الأفغانية أن جمهورية أفغانستان الإسلامية تستنكر بأشد العبارات استهداف مطار أبها الدولي من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران, وتؤكد تضامنها ووقوفها بجانب المملكة.

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