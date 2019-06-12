احدث الأخبار

تجنب هذه الأطعمة إذا أردت محاربة دهون البطن دون رياضة
أبرز المواد
 سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء تدين بشدة استهداف الحوثيين لمطار أبها
أبرز المواد
 الأمم المتحدة: الهجوم الإرهابي على مطار أبها يشكل تهديدًا للأمن الإقليمي
أبرز المواد
 إنقاذ 3 أشخاص تعطلت سيارتهم في صحراء النفود
المنطقة الشرقية
 تونس تدين بشدة استهداف مليشيا الحوثي الانقلابية لمطار أبها الدولي
أبرز المواد
 باكستان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها
أبرز المواد
 أمريكا تفرض عقوبات جديدة ضد إيران تستهدف كياناً وشخصيتين
أبرز المواد
 فرنسا تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها وتعرب عن تضامنها مع المملكة
أبرز المواد
 سكني يتيح 7 مخططات سكنية جديدة توفّر أكثر من 3801 أرض للمستفيدين
أبرز المواد
تجنب هذه الأطعمة إذا أردت محاربة دهون البطن دون رياضة

تجنب هذه الأطعمة إذا أردت محاربة دهون البطن دون رياضة

أبرز المواد
سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

أبرز المواد
أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أبرز المواد
الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

أبرز المواد

تجنب هذه الأطعمة إذا أردت محاربة دهون البطن دون رياضة

تجنب هذه الأطعمة إذا أردت محاربة دهون البطن دون رياضة
http://almnatiq.net/?p=740025
المناطق - وكالات

تراكم الدهون في منطقة البطن أمر غير صحي، فهو يفسد شكل الجسم، كما أنه يرفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.
ويقول الخبراء إن لفقدان الدهون من منطقة البطن والخصر فوائد كبيرة على صحة الإنسان، مشيرين إلى أن الأمر لا يرتبط فقط بممارسة الرياضة، كما يروج له البعض.

وذكر موقع “دايلي ستار” أن التخلص من الدهون قد يحدث دون الذهاب إلى الصالات الرياضية، مضيفا “الحصول على بطن مسطح يحتاج إلى الاهتمام قليلا بالتغذية الصحية”.

وفي هذا الصدد، قدمت خبيرة النظام الغذائي، تيري آن نانس، بعض الأطعمة التي يجب على كل شخص تجنبها في حال أراد محاربة تلك الدهون.

1- اللحوم المصنعة: تنصح نانس بضرورة استبدال اللحوم المصنعة بالأسماك الزيتية، على اعتبار أن اللحوم مشبعة بالدهون وتسبب الانتفاخ، وفي المقابل تحتوي الأطعمة الغنية بالأوميغا 3 على دهون غير مشبعة تساعد على تخفيض الوزن.

2- رقائق البطاطس: توصي الخبيرة بتجنب هذا النوع من الأغذية، فهو يحتوي على كمية غير صحية من الدهون غير النافعة، إلى جانب نسبة كبيرة من الملح. وتنصح بتناول الفاكهة الطازجة أو المكسرات غير المملحة.

3- المشروبات الغازية: المشروبات الغازية يمكن أن تسبب الانتفاخ في المعدة، حيث ربطت الكثير من الدراسات السابقة بين استهلاك المشروبات الغازية وزيادة محيط الخصر. وذكرت نانس “جربوا الماء المنكه بالليمون والخيار أو النعناع بدلا من ذلك”.

4- الكحول: تقول هيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا إن شرب نصف لتر تقريبا من الجعة أسبوعيا يضيف ما يصل إلى 44200 سعرة حرارية إلى الجسم سنويا، وهذا يعادل تناول 221 دونات.

5- الحلويات والكعك والبسكويت: هذا النوع من الأطعمة يكون مليئا بالملح والسكريات والدهون، لذلك يشدد الخبراء على ضرورة تجنبه، وتناول المخبوزات والمعجنات.

روابط ذات صلة

سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي

سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*