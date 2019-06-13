السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي

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أدان المجلس العسكري الانتقالي السوداني اليوم الهجوم الإرهابي الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها الدولي, وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وأفاد المجلس العسكري في بيان له بأن الهجوم يعد عملاً إجراميًا وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية كافة, مؤكدًا وقوفه وتضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة التطرف والاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمنها واستقرارها.