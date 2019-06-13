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أمريكا تعين مبعوثا خاصا إلى السودان

أمريكا تعين مبعوثا خاصا إلى السودان
http://almnatiq.net/?p=740042
المناطق - وكالات

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تعيين مبعوث خاص للسودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان قد تولى هذا المنصب سابقا.

ودونالد بوث هو دبلوماسي أميركي سابق ملم بالشؤون الأفريقية، إذ كان سفيرا في دول أفريقية عدة (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية.

وعمل بوث، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء، تعيين مبعوث خاص للسودان، هو الدبلوماسي السابق دونالد بوث، الذي كان قد تولى هذا المنصب سابقا.

ودونالد بوث هو دبلوماسي أميركي سابق ملم بالشؤون الأفريقية، إذ كان سفيرا في دول أفريقية عدة (زامبيا وليبيريا وإثيوبيا) تحت الإدارتين الديمقراطية والجمهورية.

وعمل بوث، مبعوثا خاصا للولايات المتحدة للسودان وجنوب السودان خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

ورحبت أحمد بزيارة المسؤول الأميركي الرفيع، وقدمت له شرحا للتطورات السياسية في البلاد، وأوضحت الجهود الجارية للوصول لوفاق على ترتيبات المرحلة الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية تؤسس لتحول ديمقراطي كامل.

وشهد اليومان الماضيان تطورات إيجابية على صعيد استئناف المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، والتقدم الذي تحرزه الوساطة الإثيوبية وجهود المبعوث الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.

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