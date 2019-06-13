احدث الأخبار

خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر
أبرز المواد
 أمريكا تعين مبعوثا خاصا إلى السودان
أبرز المواد
 الاحتلال الإسرائيلي تغلق منطقة الصيد البحري في غزة
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الرياض
الاقتصاد
 %86 من مستخدمي مواقع التواصل ضحايا للأخبار المضللة
أبرز المواد
 مصر وتونس والجزائر ترفض أي حل عسكري أو تدخل أجنبي بليبيا
أبرز المواد
 السودان تدين الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 تجنب هذه الأطعمة إذا أردت محاربة دهون البطن دون رياضة
أبرز المواد
 سويسرا تدين العمل الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 أفغانستان تستنكر الهجوم الإرهابي على مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 الديوان الملكي : وفاة الأمير محمد بن متعب بن عبدالله آل سعود
أبرز المواد
 هيئة كبار العلماء تدين بشدة استهداف الحوثيين لمطار أبها
أبرز المواد
خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

أبرز المواد
أمريكا تعين مبعوثا خاصا إلى السودان

أمريكا تعين مبعوثا خاصا إلى السودان

أبرز المواد
الاحتلال الإسرائيلي تغلق منطقة الصيد البحري في غزة

الاحتلال الإسرائيلي تغلق منطقة الصيد البحري في غزة

أبرز المواد
“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الرياض

“التجارة” تشهر بمنشأة تبيع منتجات غذائية منتهية الصلاحية في الرياض

الاقتصاد

خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر

خالد بن سلمان: سنواجه جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر
http://almnatiq.net/?p=740045
المناطق - الرياض

أكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، نائب وزير الدفاع، مواجهة جرائم ميليشيا الحوثي بحزم لا ينثني وصرامة لا تنكسر، وقال: «استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».

وقال سموه عبر “تويتر”: “تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب باصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل”.

وتابع: “إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع إلتزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف: “منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.

روابط ذات صلة

أمريكا تعين مبعوثا خاصا إلى السودان

أمريكا تعين مبعوثا خاصا إلى السودان
الاحتلال الإسرائيلي تغلق منطقة الصيد البحري في غزة

الاحتلال الإسرائيلي تغلق منطقة الصيد البحري في غزة
%86 من مستخدمي مواقع التواصل ضحايا للأخبار المضللة

%86 من مستخدمي مواقع التواصل ضحايا للأخبار المضللة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*