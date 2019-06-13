مجلس وزراء الداخلية العرب يستنكر استهداف مليشيا الحوثية لمطار أبها الدولي

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استنكرت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها الدولي اليوم بمقذوف حوثي معاد، وأسفر عن إصابة 26 مدنيًا.

وقالت الأمانة العامة في بيان “ندين بكل حزم هذا العمل الإجرامي المشين الذي يكشف نوايا المليشيات الحوثية الخبيثة في سعيها لترويع الآمنين، والذي يتنافى مع كل المواثيق والأعراف الدولية بل يرقى إلى جريمة حرب، وتؤكد تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية في مواجهة الإرهاب، وتأييدها الكامل للإجراءات التي تتخذها لحماية شعبها ومصالحه الحيوية، مقدرة كل التقدير سعي المملكة الدائم لنصرة القضايا العربية والإسلامية العادلة وحرصها على توطيد الأمن والسلم الدوليين”.