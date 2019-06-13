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تفاصيل الوظائف الشاغرة لخريجي الدبلوم بوزارة العدل
http://almnatiq.net/?p=740071
المناطق_الرياض

‎دعت وزارة العدل الخريجين الحاصلين على درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة للتقدم لشغل عدد 54 وظيفة مساح شاغرة للرجال.

وأضحت الوزارة أن التقديم يبدأ الساعة الثامنة صباحاً يوم الثلاثاء الموافق 15 شوال 1440 هـ، وينتهي الساعة 12 مساءً يوم السبت الموافق 19 شوال 1440 هـ، من خلال منصة جدارة عبر الرابط: https://www.mcs.gov.sa .

وعن آلية التقديم بينت الوزارة بأن يقوم المتقدمون بالدخول على نظام التوظيف جدارة، والتأكد من صحة البيانات، وفي حالة وجود أي اختلاف يتم تقديم اعتراض؛ ليتسنى دراسته من قبل المختصين في وزارة الخدمة المدنية، وفي حال صحتها يتم الضغط على أيقونة التقديم على الإعلانات الوظيفية، مؤكدة أنه سيتم استبعاد أي طلب غير مطابق في حال الترشيح.

وأضافت الوزارة: ثم يتم تحديد الرغبة في الدخول للإعلان من خلال التأشير في المربع المخصص لذلك في الطلب، وأخيراً يتم الاختيار من بين الوظائف المعلنة ومن ثم حفظ الطلب.

ويستهدف الإعلان خريجي درجة الدبلوم بعد الثانوية العامة ومدته: ثلاث سنوات، وثلاث سنوات وستة أشهر، وسنتان، وسنتين وستة أشهر، بشرط توفر قرار معادلة من وزارة التعليم للحاصلين على درجاتهم العلمية من خارج المملكة.

وتتطلب الوظائف المعلنة مقابلة شخصية، وسيتم دعوة المتقدم الأعلى نقاطا على كل وظيفة، وتتم عملية مطابقة بيانات المرشحين خلال إجراء المقابلات الشخصية، وفي حال اختلاف البيانات، أو عدم اجتياز المقابلة الشخصية سيتم استبعاد المرشح.

وستقوم وزارة العدل بإعلان أسماء المرشحين عبر بوابتها الإلكترونية www.moj.gov.sa ، وستعلن عن توفرها على البوابة عبر وسائل الإعلام في حينه.

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