البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

المناطق_إسلام داوود

أصدرت هيئة السلامة البحرية البريطانية تحذيرا شديدا قبل قليل من وقوع حادث عرضي غامض في مياه خليج عمان بين سلطنة عمان وإيران.

وأشارت الهيئة البريطانية إلى أن حادثا وقع في الخليج استهدف سفن شحن تجارية وتواصل متابعته.

بدوره تحدث إعلام إيراني عن وقوع انفجارين كبيرين بناقلتى نفط عملاقتين، في الخليج.

وتحدثت مصادر مطلعة عن اندلاع نيران هائلة في أحد الناقلتين على الأقل، وذلك بعد دقائق من إرسال الناقلتين رسالات استغاثة حول تعرضهما لهجوم “مجهول”.

وأشارت مصادر –غير مؤكدة- إلى أن أحد السفينيتن تتبع دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما تتبع الأخرى للمملكة، وكانتا تحملان نفطا خاما مصدرا للخارج.

وفي ذات السياق، شهدت أسعار النفط ارتفاعا بنحو 4 % متأثرة بأنباء الحادث الذي تعرضت له الناقلتين النفطيتيين.

يذكر أن 4 ناقلات نفطية وسفن تجارية تعرضت قبل أسابيع لهجوم بمتفجرات من جهة مجهولة في المنطقة الاقتصادية لدولة الإمارات بخليج عمان قبالة ساحل إمارة الفجيرة، ما دفع الإمارات والنرويج والمملكة للتحقيق في الحادث وإرسال نتائج التحقيقات لمجلس الأمن.