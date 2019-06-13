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الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على غزة

الطيران الحربي الإسرائيلي يغير على غزة
http://almnatiq.net/?p=740102
المناطق_وكالات

أغارت طائرات حربية إسرائيلية فجر اليوم الخميس على جنوبي قطاع غزة، بعد ساعات من فرض السلطات الإسرائيلية طوقاً أمنياً بحرياً على القطاع.

وأفادت وكالة (صفا) الفسطينية للأنباء بأن الطائرات الإسرائيلية: “أغارت على أرض زراعية بمنطقة كرم أبو معمر شرقي مدينة رفح”، دون أن يبلغ عن إصابات.

وكان جيش الاحتلال أعلن في وقت سابق مساء أمس الأربعاء، أن مضاداته اعترضت صاروخاً أطلق من قطاع غزة صوب “أشكول”.
وفي السياق، فرضت إسرائيل طوقاً أمنياً بحرياً على قطاع غزة، كما حظرت الصيد، إثر تقليص مساحته تدريجياً خلال الأسبوع الماضي.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان نقل عنه موقع “عرب 48” إنه “في أعقاب مواصلة إشعال الحرائق وإطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل تقرر مساء اليوم (الأربعاء) فرض طوق بحري على قطاع غزة، حتى إشعار آخر”.

وبموجب الطوق البحري، تحظر إسرائيل إبحار أي مركب أو قارب أو روق أو سفينة من قطاع غزة.

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