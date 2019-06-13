بعد استهداف مطار أبها.. شاهد: كيف تصرف طيار سعودي في اليمن بعدما علم بوجود مدنيين في موقع مهمته

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أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لـ”طيار سعودي” في اليمن، ألغى مهمة بأمر من التحالف لوجود “مدنيين” في الموقع.

جاء تداول المقطع الذي بثته قناة العربية أثناء تغطية سابقة لمشاركة قوات التحالف بعد الهجوم الإرهابي الحوثي الذي استهدف المدنيين يوم أمس الأربعاء بمطار‫ أبها.

وأشاد مغردون بأخلاق الجنود السعوديين والمشاركين في التحالف العربي، وحرصهم على عدم تعرُّض المدنيين لأي مكروه، واستنكروا ما قامت به على النقيض المليشيات الحوثية من استهداف المدنيين بمطار أبها.