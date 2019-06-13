قراءة لهجوم أبها.. الحرب باليمن تتحول من حرب بالوكالة إلى صراع عربي إيراني مباشر.. والمملكة سترد بقوة

المناطق.. إسلام داوود

تصعيد خطير شهده الصراع المتواصل في اليمن منذ نحو 4 سنوات، مع قيام مليشيا الحوثي المدعومة من إيران باستهداف مطار أبها الدولي بمقذوف مجنح، الأربعاء.

مليشيا الحوثي سارعت بالتأكيد على أن الهجوم الإرهابي جاء باستخدام صاروخ من طراز “كروز” المتطور فيما أكد المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، أن التحقيقات جارية للوقوف على نوع المقذوف المستخدم في الهجوم الإرهابي.

خطورة الهجوم الإرهابي، لم تكن من حيث استهدافه هدفا مدنيا بامتياز وسقوط عشرات الجرحى، فالمليشيا لا تتورع عن استخدام المدنيين أهدافا لعملياتها العسكرية سواء في اليمن أو لدى دول الجوار.

لكن أهم ما في الهجوم بحسب الخبراء كان الرسائل السياسية والعسكرية التي أرادت الجهات المسؤولة عن العدوان إيصالها من خلاله.

الرسالة الأهم من تلك الرسائل كانت من طهران التي أكدت ليس للتحالف العربي وحده بل العالم بأسره أنها أصبحت الطرف المباشر الذي تواجهه دول التحالف اليمن بعد أن تحولت مليشيا الحوثي إلى عروس ماريونيت تتحكم بها إيران.

الرسالة الثانية، تشير إلى أن طهران قررت تصعيد الأزمة اليمنية في الفترة الأخيرة بتزويد المليشيا بأسلحة متطورة وخطيرة كنوع من الرد على العقوبات والتصعيد الأمريكي تجاه سياساتها بالمنطقة.

وأوضح الهجوم أن الصراع في اليمن انتقل من مرحلة الحرب بالوكالة بين دول التحالف العربي من جهة ومليشيا موالية لإيران من جهة أخرى، إلى صراع مفتوح ومباشر بين الدول العربية وإيران، وهو ما يفسر إعلان المليشيا لنوع الصاروخ المستخدم في الهجوم وهو من نوع متطور لم يمتلكه اليمن قبل اندلاع الحرب، ما يشير إلى أنه جرى تهريبه من إيران إلى المليشيا الحوثية، بعد الحرب.

أما ثالث رسائل الهجوم فكان في الأصابع التي نفذت الهجوم، حيث يصعب على قوات غير نظامية وغير مدربة مثل مليشيا الحوثي أن تقوم بإعداد وتجهيز هذا النوع من الصواريخ المعقدة، بدون إشراف أو مساعدة مباشرة من عناصر من قوات الحرس الثوري الإيراني.

وكان العقيد الركن تركي المالكي، أكد أن الدلائل تُشير لتزويد الحرس الثوري الإيراني لميليشيا الحوثي الإرهابية، بالسلاح الذي استهدف مطار أبها.

صناعة الموت:

رسائل نوه صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز ، نائب وزير الدفاع، إلى خطورتها وحذر المجتمع الدولي من التساهل مع التصعيد الخطير الذي تمارسه إيران في اليمن.

قال سموه: «استهدافهم اليوم لمطار مدني تجاوز يوضح للعالم فداحة التصعيد الإيراني للإضرار بأمن المنطقة واستقرارها».

وأضاف عبر “تويتر”: “تستمر ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في جرائمها الخارجة عن القانون والبعيدة عن الأخلاق والمتسقة مع سلوك داعميها، باستهداف مطار أبها الدولي والتسبب باصابة مدنيين أبرياء من جنسيات مختلفة، اسأل الله لهم الشفاء العاجل”.

وتابع: “إن وسائل الردع الحازمة سوف يتم اتخاذها للتصدي لهذه المليشيات الإرهابية وأؤكد أننا سنردع كل من يحاول المساس بأمننا ومصالحنا، مع إلتزامنا بكافة القوانين الدولية وقواعده العرفية حفاظاً على أمن واستقرار المنطقة”.

وأضاف: “منذ 40 عاماً والنظام الإيراني يعبث في منطقتنا، يصنع الموت وينشر الفوضى والدمار ويرعى الإرهاب ويمول الإرهابيين ومنهم ميليشيا الحوثي.. على المجتمع الدولي وكل الدول الداعية للأمن والسلم الدوليين القيام بواجباتها لوقف هذه الممارسات الخطيرة التي قد تؤدي إلى ما لا يحمد عقباه”.

رد حازم:

من جهته توعد سفير المملكة لدى اليمن، محمد آل جابر، بتوجيه رد قوى للمليشيا على تصعيدها الإرهابي.

وقال آل جابر، “سيكون الردع حازما ضد ميليشات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران في اليمن وسنقف بصلابه وعزم لايلين ضد كل من يمس أمن واستقرار بلادنا الطاهره ملتزمين بكافة القوانين الدولية وقواعدها العرفية.

وأضاف، يستمر النظام الايراني في تحدي المجتمع الدولي ويختبر إرادته بتصعيد المواقف ونشر الفوضى والدمار ودعم الإرهابوتمويله،والسعي لإحباط جهود السلام في اليمن وإفشال اتفاق ستوكهولم مما يتوجب اتخاذ موقفا دوليا حازما ضد هذا النظام وميليشاته الإرهابية حفاظا على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأردف، العمل الإرهابي الذي نفذته الميليشيا الحوثية المدعومة من ايران لاستهداف مطار أبها المدني لاتجيزه كل الأعراف والقوانين والأخلاق التي تحترمها كل دول العالم عدى ايران وأتباعها، وجريمة إرهابية دنئيه ضد مدنيين أبرياء سعوديين وإشقاء مقيمين من اليمن و الهند.