بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان

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نقلت وكالة بلومبرج، عن البحرية الأمريكية تأكيدها تلقي رسائل استغاثة من ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في منطقة خليج عمان.

وأشار الوكالة إلى أن السفينتين تعرضتا للتدمير وذلك بعد أنباء عن تواصل اشتعال النيران بالناقلتين بعد تعرضهما لهجوم بـ”طوربيد”.

وأشارت وكالة رويترز إلى انه جرى إخلاء طاقم ناقلتى النفط في هليح عمان بعد تعرضهما للهجوم.