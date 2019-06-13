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البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

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بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان

بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان

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بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان

بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان
http://almnatiq.net/?p=740113
المناطق_وكالات

نقلت وكالة بلومبرج، عن البحرية الأمريكية تأكيدها تلقي رسائل استغاثة من ناقلتي نفط تعرضتا لهجوم في منطقة خليج عمان.
وأشار الوكالة إلى أن السفينتين تعرضتا للتدمير وذلك بعد أنباء عن تواصل اشتعال النيران بالناقلتين بعد تعرضهما لهجوم بـ”طوربيد”.
وأشارت وكالة رويترز إلى انه جرى إخلاء طاقم ناقلتى النفط في هليح عمان بعد تعرضهما للهجوم.

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