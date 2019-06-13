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تفاصيل جديدة حول الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان

تفاصيل جديدة حول الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان
http://almnatiq.net/?p=740128
المناطق_وكالات

تعرضت ناقلتا نفط إحداهما قادمة من السعودية والأخرى من الإمارات، لهجوم في عرض خليج عُمان، فيما تتوالى البيانات حول هوية السفينتين المتضررتين بالقرب من السواحل الإيرانية.

وذكرت مصادر بحرية أن إحدى الناقلتين ترفع علم جزر مارشال واسمها فرنت ألتير، بينما الناقلة الثانية اسمها كوكوكا كاريدجس وترفع علم بنما.

السفينة ”كوكوكا كاريدجس“

والسفينة ”كوكوكا كاريدجس“ تملكها اليابان، كانت في طريقها من الجبيل بالسعودية إلى سنغافورة، وهي تحمل شحنة من مادة ”الميثانول“ الخطيرة، لكنها لم تتضرر.

وأفاد رئيس الشركة أن السفينة تعرضت للاستهداف مرتين خلال ثلاث ساعات.

وذكر متحدث باسم شركة بي.إس.إم شيب مانجمت (سنغافورة) المشغلة لكوكوكا كاريدجس، أن الناقلة تعرضت لأضرار.

وقال المتحدث إن طاقم السفينة، الذي يضم 21 بحارًا، هجر السفينة بعد الحادث الذي ألحق أضرارًا بجانبها الأيمن.

وأضاف أن سفينة قريبة اسمها ”كوستال إيس“ سارعت إلى انتشال الربان والطاقم من قارب نجاة كان يقلهما.

وأصيب أحد أفراد طاقم كوكوكا كاريدجس بإصابات طفيفة في الحادث، وتلقى الإسعافات الأولية على متن السفينة ”كوستال إيس“.

وافاد المتحدث بأن ”كوكوكا كاريدجس“ لا تزال في المنطقة ولا تواجه خطر الغرق، وشحنة الميثانول سليمة“.

وكانت السفينة المستهدفة تبعد 70 ميلًا بحريًّا تقريبًا عن الفجيرة الإمارات ونحو 14 ميلًا بحريًّا عن إيران.

السفينة ”فرنت ألتير“

سفينة ”فرنت ألتير“ قادمة من الإمارات مملوكة للنرويج وتحمل علم جزر مارشال، وهي مؤجرة من طرف الحكومة التايوانية، وتعرضت لهجوم بواسطة طوربيد (صاروخ بحري) قبالة ساحل الفجيرة بالإمارات، حسب صحيفة ”تريد ويندز“.

ووفقًا لبيانات الشحن على ”ريفينيتيف أيكون“ شوهدت فرنت ألتير للمرة الأخيرة في خليج عمان قبالة ساحل إيران بعد تحميل حمولتها من الرويس في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد مسؤول كبير في شركة ”سي.بي.سي“ لتكرير النفط، التابعة للحكومية التايوانية، إن السفينة المستأجرة لجلب وقود من الشرق الأوسط تعرضت لهجوم.

وقال وو آي-فانج رئيس قسم البتروكيماويات في الشركة لرويترز، إن الناقلة فرنت ألتير تحمل 75 ألف طن من النفتا عندما ”أصابها طوربيد فيما يبدو“ عند الظهر تقريبًا بتوقيت تايوان (04:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت صحيفة ”في.جي“ النرويجية نقلًا عن متحدث باسم شركة الشحن النرويجية فرنتلاين أن الشركة أكدت أن النار مشتعلة في ناقلتها النفطية فرنت ألتير بعد حادث في خليج عمان.

وأضاف المتحدث، أن سفينة قريبة نقلت جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 23، إلى مكان آمن.

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