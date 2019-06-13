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مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي

مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي

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مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي

مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي
http://almnatiq.net/?p=740138
استقبل قسم الطوارئ والعيادات الخارجية بمستشفى تيماء العام خلال شهر مايو الماضي 6229 مراجعاً، منهم 3017 مراجعاً تمت خدمتهم في قسم الطوارئ بمعدل يومي 97 مريضاً، و 3212 مراجعاً قدمت لهم الخدمات العلاجية في العيادات الخارجية بمعدل مراجعين، فيما تم تنويم 214 مريضاً بمعدل يومي 6 منومين، وبلغ عدد عمليات اليوم الواحد 19 عملية.
وأشارت صحة تبوك إلى إجراء 46 عملية جراحية بمعدل عمليتين في اليوم، فيما بلغ عدد الفحوصات الإشعاعية 1177  فحصاً بمعدل 38 فحصاً يومياً، والفحوصات المخبرية 38608 فحوص بمعدل 1245 فحصاً باليوم، وتم تحويل 77 مريضاً فيما بلغ متوسط نسبة إشغال الأسرة خلال شهر مايو 42.7 %.

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