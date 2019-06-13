مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما

المناطق_بريدة

في انجاز طبي وامتدادا لنجاحات مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أنهى الفريق الطبي بعد توفيق الله معاناة سيدة سعودية تبلغ من العمر 38 سنة من العقم حيث قامت بزيارة المركز عبر عدة جلسات طبية مع الطاقم الطبي المتخصص في المركز حيث كانت تعاني من العقم لمدة 16 سنة حيث تم تقديم التحاليل الطبية لها وتشخيص الحالة وعمل العلاج الطبي لها والذي تكلل بالنجاح ولله الحمد حيث تم حمل السيدة ولله الحمد وأنجبت طفلا .

وأكد مدير المركز الدكتور أنس سعدية أنهم قاموا بعمل عملية أطفال أنابيب عن طريق الحقن المجهري بواسطة الفريق الطبي حيث يتم حاليا متابعة حالة السيدة والتي تتمتع بالصحة والعافية ولله الحمد وتقوم بالمراجعة الدورية في مستشفى الولادة والاطفال ببريدة .

كما قدم الدكتور سعدية شكره للطاقم الطبي بالمركز الذي بذل جهودا كبيرة في أنجاح العملية وأسعاد هذه السيدة وإشعارها بالأمومة لأول مرة والذي جاء بجهود كبيرة منهم كما قدم سعدية شكره لمدير المستشفى على دعمه للمركز وتحقيق تطلعات القيادة الصحية بالمنطقة للوصول لمعدل جودة عالية في خدمة المرضى والمراجعين .