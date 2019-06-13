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مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما

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مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما

مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما
http://almnatiq.net/?p=740139
المناطق_بريدة

في انجاز طبي وامتدادا لنجاحات مركز الأمير فيصل بن مشعل لعلاج العقم في مستشفى الملك فهد التخصصي ببريدة أنهى الفريق الطبي بعد توفيق الله معاناة سيدة سعودية تبلغ من العمر 38 سنة من العقم حيث قامت بزيارة المركز عبر عدة جلسات طبية مع الطاقم الطبي المتخصص في المركز حيث كانت تعاني من العقم لمدة 16 سنة حيث تم تقديم التحاليل الطبية لها وتشخيص الحالة وعمل العلاج الطبي لها والذي تكلل بالنجاح ولله الحمد حيث تم حمل السيدة ولله الحمد وأنجبت طفلا .

وأكد مدير المركز الدكتور أنس سعدية أنهم قاموا بعمل عملية أطفال أنابيب عن طريق الحقن المجهري بواسطة الفريق الطبي حيث يتم حاليا متابعة حالة السيدة والتي تتمتع بالصحة والعافية ولله الحمد وتقوم بالمراجعة الدورية في مستشفى الولادة والاطفال ببريدة .

كما قدم الدكتور سعدية شكره للطاقم الطبي بالمركز الذي بذل جهودا كبيرة في أنجاح العملية وأسعاد هذه السيدة وإشعارها بالأمومة لأول مرة والذي جاء بجهود كبيرة منهم كما قدم سعدية شكره لمدير المستشفى على دعمه للمركز وتحقيق تطلعات القيادة الصحية بالمنطقة للوصول لمعدل جودة عالية في خدمة المرضى والمراجعين .

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