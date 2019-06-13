احدث الأخبار

استنكار يمني لجريمة استهداف الحوثي للمدنيين في مطار أبها الدولي
أبرز المواد
 تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الدمام
أبرز المواد
 مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما
أبرز المواد
 مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي
أبرز المواد
 السجن مدى الحياة للأمريكي قاتل المسلمين
أبرز المواد
 رسميا.. غوغل تكشف تفاصيل تصميم هاتفها الجديد بيكسل 4
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة حول الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان
أبرز المواد
 هدف: 830 منشأة قطاع خاص تطرح 16 ألف فرصة تدريبية للطلاب والطالبات عبر “صيفي”
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع بعد حادث شحن في خليج عمان
أبرز المواد
 بوتين: العلاقات مع الولايات المتحدة مستمرة في التدهور
أبرز المواد
 قراءة لهجوم أبها.. الحرب باليمن تتحول من حرب بالوكالة إلى صراع عربي إيراني مباشر.. والمملكة سترد بقوة
أبرز المواد
 بلومبيرج نقلا عن الأسطول الأمريكي: تدمير سفينتي نفط في خليج عمان
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

استنكار يمني لجريمة استهداف الحوثي للمدنيين في مطار أبها الدولي

استنكار يمني لجريمة استهداف الحوثي للمدنيين في مطار أبها الدولي

أبرز المواد
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الدمام

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الدمام

أبرز المواد
مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما

مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما

أبرز المواد
مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي

مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي

أبرز المواد

استنكار يمني لجريمة استهداف الحوثي للمدنيين في مطار أبها الدولي

استنكار يمني لجريمة استهداف الحوثي للمدنيين في مطار أبها الدولي
http://almnatiq.net/?p=740149
المناطق - واس

عبرت مختلف فئات وشرائح الشعب اليمني عن غضبهم وتنديدهم باستهداف مطار أبها الدولي والجرائم الحوثية والاعتداءات الآثمة التي طالت المدن الآهلة بالسكان والأعيان المدنية في المملكة العربية السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مؤكدين أن مليشيا الحوثي لا تمثل سوى التوجهات والمصالح الإيرانية، وهي مجرد أداة بيد المشروع التخريبي الإيراني.
فقد أكد معالي وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية الدكتور أحمد عطية أن كل لحظة تمرّ تؤكد أن مليشيات الحوثي الإرهابية أداة مطيعة لأسيادهم في طهران، عاداً إطلاق الصواريخ على المطارات المدنية في المملكة العربية السعودية جزءاً من تنفيذ مخطط إيران لاستهداف المملكة والأعيان المدنية فيها بشكل خاص.
وحذر من خطر مليشيات الحوثي الإرهابية على دول وإقليم المنطقة، مشدداً على أنها لا تقيم أي اعتبار للقوانين الدولية والإنسانية والمعاهدات المعروفة بين الدول.
من جانبه وصف وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ محمد عيضة شبيبة، الحوثي بأنه رأس الحية في صنعاء، واستهداف طرفها دون رأسها لا يخمد أنفاسها، ولا يمنع ضررها، ولا يقضي على سُمها.
بدوره أكد نائب رئيس هيئة علماء اليمن وعضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ أحمد بن حسن المعلم، أن استهداف مليشيات الحوثي الإرهابية لمطار أبها الدولي امتداد لنهجهم العدواني وحقدهم الدفين على كل من ليس معهم وعلى موقفهم العدائي المتأصل نحو المملكة الذي هو امتداد لموقف إيران نحو المملكة ، مشيرا إلى أن هذا النهج سيظل مستمرًا.
وقال: ” إن مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران لا تتورع عن أي وسيلة يظنون أنها توصلهم إلى ذلك الهدف ولو تجاوزت جميع المبادئ والأعراف الإسلامية والعربية والقوانين الدولية والإنسانية، ولن يرقبوا في مؤمن إلا ًولا ذمة”.
وشدد الشيخ المعلم على أن المفاوضات لا تفيد مع هؤلاء، ولن يفوا بوعد ولا عهد، ولن يكف عدوانهم إلا القوة والقضاء على قوتهم ووسائل عدوانهم.
أمّا عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن الشيخ الخضر سالم بن حليس فأكد أن مليشيا الحوثي الارهابية أضحت خطراً على السلم الإقليمي ومصدرًا من مصادر القلق ما لم يتم تعجيل الحسم وتفتيت ترسباتها في الأرض اليمنية.
من جهته قال عضو برنامج التواصل مع علماء اليمن محمد السمّان: ” إن من لا يتورع عن تفجير المساجد والبيوت المدنية لن يتورع عن إرسال المقذوفات والطائرات المسيرة على المناطق المدنية”.
يذكر أن الحكومة اليمنية كانت قد أدانت بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي تعرض له مطار أبها الدولي بمقذوف صادر من المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، وعدّته دليلاً واضحاً على تبعية المليشيا الحوثية للمشروع التخريبي الإيراني في المنطقة، وأن المليشيا الحوثية ليست طرفاً راغباً بالسلام ولا بالتهدئة ولا في حسبانها تنفيذ أي من القرارات الدولية أو مساعي السلام الأممية والاتفاقات الموقعة.

روابط ذات صلة

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الدمام

تنفيذ حكم القتل تعزيراً بمهرب مخدرات في الدمام
مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما

مركز الأمير فيصل بن مشعل ينهي معاناة سيدة سعودية مع العقم لمدة 16 عاما
مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي

مستشفى تيماء العام يقدم خدماته لعدد 6229 مراجعاً خلال شهر مايو الماضي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*