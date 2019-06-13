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أمير نجران يطلع على الخطة التطويرية للسجون بالمنطقة

أمير نجران يطلع على الخطة التطويرية للسجون بالمنطقة

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أمير نجران يطلع على الخطة التطويرية للسجون بالمنطقة

أمير نجران يطلع على الخطة التطويرية للسجون بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=740151
المناطق - واس

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، المشاريع المعتمدة والجاري تنفيذها، لتطوير وتوسعة الإصلاحيات بالمنطقة.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه في مكتبه بالإمارة، اليوم، إلى إيجاز عن الخطة التطويرية للسجون بالمنطقة، قدمه نائب مدير عام المديرية العامة للسجون، اللواء مشعل بن فالح السبيعي، بحضور مدير سجون المنطقة، العقيد الدكتور شايع بن سعد القحطاني.
وأكد سموه أن هذه المشاريع والخطط تجسد حرص القيادة على إصلاح السجناء، وتهيئتهم مهنيًا وفكريًا ليكونوا مفيدين وصالحين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم.

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