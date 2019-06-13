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أمير الجوف يستقبل أمين المنطقة ورؤساء البلديات ومساعديهم

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أمير الجوف يستقبل أمين المنطقة ورؤساء البلديات ومساعديهم

أمير الجوف يستقبل أمين المنطقة ورؤساء البلديات ومساعديهم
http://almnatiq.net/?p=740154
الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه بالإمارة اليوم، أمين المنطقة المهندس درويش بن علي الغامدي ووكلاء الأمانة ورؤساء البلديات التابعة ومساعديهم.
وفي بداية اللقاء ثمّن سموه الجهود التي تقوم بها الأمانة والبلديات لتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين وتطوير العمل البلدي وفق خطط التنمية بما يتوافق مع تحقيق أهداف رؤية 2030 .
كما تسلّم سموه تقريرًا عن إنجازات العام 1439/ 1440هـ، الذي اشتمل على مشاريع وخدمات الأمانة والبلديات التابعة، مستعرضًا سموه مع الأمين ورؤساء البلديات سير العمل فيها ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمواطنات، والعقبات التي تعترض عملهم.
وأكد سمو أمير منطقة الجوف على إعطاء المحافظات والمراكز أهمية أكثر فيما يقدم لهم من خدمات بلدية وحدائق عامة ومتنزهات, مقدمًا شكره للجميع على ما يقومون به من جهود في سبيل خدمة المنطقة وأهلها.

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