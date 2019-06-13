الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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أعلنت الكلية التقنية بتبوك فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من العام التدريبي الأول 1440-1441 هـ.

وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa ، الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إِضافة إلى شروط القبول.

وأضاف البلوي أن التقديم لمرحلة البكالوريوس سيبدأ اعتبارًا من تاريخ 13 / 10 / 1440 هـ وسيستمر حتى 23 / 10 / 1440 هـ, في حين أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيكون بتاريخ 27 / 10 / 1440 هـ وسيستمر حتى 12 / 11 / 1440 هـ.

‏‎وأَشار المهندس البلوي إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12 تخصصًا ضمن 6 أقسام يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية – الطاقة المتجددة), وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص محركات ومركبات), وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية (تخصص مدني – عمارة – مساحة), وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص برمجيات – شبكات – وسائط متعددة), وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة – إدارة مكتبية), وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات – الصناعية والتحكم).

‏‎أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي (برمجيات – قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.