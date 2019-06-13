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الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

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الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم

الكلية التقنية بتبوك تفتح باب القبول والتسجيل في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم
http://almnatiq.net/?p=740157
المناطق - تبوك
أعلنت الكلية التقنية بتبوك فتح باب القبول والتسجيل إلكترونيًا في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم من العام التدريبي الأول 1440-1441 هـ.
وأوضح عميد الكلية المهندس علي بن مرزوق البلوي أن فتح باب القبول والتسجيل سيتم عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عبر الرابط www.tvtc.gov.sa، الذي يحتوي على جميع المعلومات التي يحتاجها المتقدم، إِضافة إلى شروط القبول.
وأضاف البلوي أن التقديم لمرحلة البكالوريوس سيبدأ اعتبارًا من تاريخ 13 / 10 / 1440 هـ وسيستمر حتى 23 / 10 / 1440 هـ, في حين أن التقديم لمرحلة الدبلوم سيكون بتاريخ 27 / 10 / 1440 هـ وسيستمر حتى 12 / 11 / 1440 هـ.
‏‎وأَشار المهندس البلوي إلى أن تخصصات الدبلوم المتاحة لقبول خريجي الثانوية العامة والصناعية وما يعادلها تشتمل على 12 تخصصًا ضمن 6 أقسام يستطيع المتقدم الاختيار منها وهي: قسم التقنية الكهربائية (تخصص قوى كهربائية – الطاقة المتجددة), وقسم التقنية الميكانيكية (تخصص محركات ومركبات), وقسم التقنية المَدَنِيّة والمعمارية (تخصص مدني – عمارة – مساحة), وقسم تقنية الحاسب الآلي (تخصص برمجيات – شبكات – وسائط متعددة), وقسم التقنية الإدارية (تخصص محاسبة – إدارة مكتبية), وقسم التقنية الإلكترونية (تخصص إلكترونيات – الصناعية والتحكم).
‏‎أما تخصصات البكالوريوس المتاحة هي (برمجيات – قوى كهربائية) والمخصصة لخريجي الدبلوم من الكليات التقنية في ذات التخصص، وكذلك خريجي الدبلومات المعتمدة لدى المؤسسة في التخصص نفسه.

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