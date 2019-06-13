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غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية

غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية

منطقة الرياض

غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية

غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية
http://almnatiq.net/?p=740160
المناطق - الرياض

 

تستأنف غرفة الرياض مجهوداتها نحو تنظيم فعاليات ومقابلات التوطين بمنشآت القطاع الخاص والتنسيق ما بين طالب العمل وطالب الوظيفة وتسهيل جميع المتطلبات المرتبطة بالوظائف، وذلك لشغل 112 وظيفة للجنسين في عدد من الشركات، 89 وظيفة منها رجالية، بالإضافة إلى 23 وظيفة خصصت للعنصر النسائي.

وكانت عدد من الشركات قد أعلنت عن شغل هذه الوظائف التي يبدأ التقديم لها في مقراتها ابتداء من يوم الأحد القادم 16 يونيو وحتى يوم الأربعاء وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الرابعة عصرا.

وتستقبل شركة متجر العطور (لورد بيرفيوم) الراغبين في شغل 26 وظيفة من وظائفها خلال يومي الاثنين والثلاثاء من الأسبوع القادم من الساعة العاشرة صباحا حتى الثانية ظهراً، حيث خصص يوم الاثنين لاستقبال طلبات 21 وظيفة لحاملي شهادة الثانوية فما فوق من الإناث، بمسمى مديرة معرض ومساعدة مديرة معرض، فيما خصصت يوم الثلاثاء لاستقبال حاملي شهادة بكالوريوس محاسبة من الذكور لشغل 5 وظائف بمسمى محاسب مبيعات ومحاسب مخزون ومحاسب تكاليف، وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثانية ظهرا.

وأعلنت شركة نسر الجنوب للحراسات الأمنية المدنية الخاصة عن توفر عدد 65 وظيفة ذكورية لحاملي شهادة الابتدائية فما فوق وذلك لشغل وظيفة مراقب مرور ووظيفة مفتش سلامة، يبدأ التقديم لها في مقر الشركة يوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

وتبدأ شركة مشاري وشريكه للاستشارات الهندسية والمقاولات لاستقبال طالبي التوظيف من الرجال من حاملي شهادة بكالوريوس إدارة مكتبات لشغل 6 وظائف بمسمى محاسب ومدير مالي وسكرتير، وذلك يوم الأحد من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء.

وتقدم شركة الوكالات العربية السعودية سارا عدد 15 وظيفة، حيث خصص يوم الثلاثاء من الساعة الحادية عشر صباحاً وحتى الرابعة عصرا لاستقبال الإناث من حاملات شهادة الثانوي فما فوق لشغل وظيفتين بمسمى مساعدة مبيعات، فيما خصص يوم الأربعاء من الساعة الحادية عشر وحتى الرابعة مساء لتغطية 12 وظيفة ذكورية بمسمى مساعد مبيعات واستشاري مبيعات.

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