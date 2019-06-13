الأرصاد : سحب رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشيئة الله اليوم، تنبيهاً من سحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة العلا, ومحافظة بدر، ومحافظة العيص, ومحافظة ينبع، والأجزاء المجاورة.

وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.