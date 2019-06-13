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أمير الجوف يستقبل الدكتور الحميد والفائزين بمسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

أمير الجوف يستقبل الدكتور الحميد والفائزين بمسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

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فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة (جندي أول – جندي)

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الأرصاد : سحب رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

الأرصاد : سحب رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

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غرفة الرياض تعلن عن 112 وظيفة رجالية ونسائية

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الأرصاد : سحب رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة

الأرصاد : سحب رعدية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=740163
المناطق - واس

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمشيئة الله اليوم، تنبيهاً من سحب رعدية يصحبها نشاط في الرياح السطحية مع تدني في مدى الرؤية، على أجزاء من منطقة المدينة المنورة, تشمل المدينة المنورة، ومحافظة العلا, ومحافظة بدر، ومحافظة العيص, ومحافظة ينبع، والأجزاء المجاورة.
وأوضحت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ 7 من مساء اليوم.

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