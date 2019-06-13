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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل لوكالة الأحوال المدنية للعنصر النسائي برتبة (جندي أول – جندي) للقيام بأعمال الأمن والحراسة بالمكاتب النسائية للأحوال المدنية في مناطق ومحافظات المملكة.

وأوضحت أن استقبال طلبات القبول سيتم عبر بوابة (أبشر – التوظيف) خلال الفترة من يوم الأحد الساعة العاشرة صباحاً الموافق 13 / 10 / 1440هـ وحتى يوم الأربعاء الساعة العاشرة صباحاً الموافق 16 / 10 / 1440هـ على الرابط التالي www.jobs.sa .