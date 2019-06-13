أمير الجوف يستقبل الدكتور الحميد والفائزين بمسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم

الجوف - محمد الحسن

تسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التقرير الختامي لمسابقة الأمير فيصل بن نواف لحفظ القرآن الكريم وتجويده.

جاء ذلك خلال استقبال سموه اليوم بمكتبه بالإمارة، لرئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الجوف الدكتور عبد الحكيم بن خالد الحميد، ومدير عام جمعية “بشراكم” لتحفيظ القرآن الكريم عمر إبراهيم الطعيمي، والطلاب الفائزين في المسابقة في مساراتها الست.

كما تسلم سموه التقرير الإلكتروني الذي اشتمل على مراحل المسابقة منذ إعلانها من قِبل سموه ومراحل المنافسة والتقييم وإعلان الفائزين بها والبالغ عددهم 18 فائزًا في ست مسارات، وفي كل مسار ثلاثة فائزين.

ونوه سمو أمير منطقة الجوف بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – من رعاية كريمة للقرآن الكريم ودعم للجمعيات الخيرية للتحفيظ القرآن الكريم ونهوضها في تأدية رسالتها؛ لبناء جيل متزن يتحلى بأخلاق القرآن الكريم.

وأشاد سموه بجهود جمعية تحفيظ القرآن الكريم والجمعيات التابعة خلال مراحل المسابقة والمستويات التي قدمها المتسابقين، والجهود التي قام بها أعضاء لجنة التحكيم، داعيًا الله للجميع بالتوفيق والسداد.