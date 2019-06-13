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د.التويجري يتفقد الخدمات الصحية بمحافظة عفيف

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أهاب بضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع

د.التويجري يتفقد الخدمات الصحية بمحافظة عفيف

د.التويجري يتفقد الخدمات الصحية بمحافظة عفيف
http://almnatiq.net/?p=740172
الرياض - شاجع الدوسري

قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد التويجري اليوم الخميس بجولة تفقدية اليوم في المرافق الصحية بمحافظة عفيف شملت زيارة مستشفى عفيف العام ومراكز الرعاية الصحية التابعة له .
وكان في استقباله مدير المستشفى د. عادل بن عميره ، حيث اطلع على مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وسير العمل بالمشاريع الصحية التي يجري تنفيذها بالمحافظة واستمع لشرح مفصل عنها .
والتقى الدكتور التويجري بمنسوبي مستشفى عفيف العام وناقش معهم عددا من المواضيع التي تهتم بصحة المواطن وحثهم على مضاعفة الجهود والرقي بكل مافيه خدمة الوطن والمواطن . كما أهاب بالمسؤولين والمنفذين للمشروعات بضرورة الاسراع في تنفيذها في الاوقات المحددة لها بما يضمن تقديم الخدمات المرجوة لأهالي المحافظة عند اكتمالها .
حيث رافق الدكتور التويجري مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور سطام الشيحة ، وكذلك مساعد المدير العام للشؤون الهندسية المهندس فهد المناع ومدير مكتب  المدير العام الاستاذ عبدالرحمن المليحان .
وشهد مستشفى عفيف العام إطلاق العديد من المبادرات الصحية الهادفة لخدمة المرضى، حيث تم إطلاق المرحلة الأولى من مشروع “مبادرة وحدة الرنين المغناطيسي الذكي التفاعلي  ” وتُعَد هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى مستشفيات المملكة .وتهدف هذه المبادرة إلى تحويل الخدمات بوحدة الرنين المغناطيسي إلى خدمة إلكترونية تفاعلية ودون تدخل ذاتي بفترة ما قبل التصوير بالرنين المغناطيسي ، حيث يمكن استقبال المريض آلياً وتوجيهه لمناطق القسم تدريجياً وتنفيذ متطلبات كل قسم  ، وقد أسهمت تلك المبادرة في في تحقيق رضى المستفيدين من هذه الخدمة .
إضافة إلى ذلك فقد تم مؤخراً ترسية مشروع تطوير وإحلال البنية التحتية لمستشفى عفيف على إحدى الشركات المتخصصة بمبلغ 34مليون و108 آلاف ريال وتم تسليم الموقع للشركة المنفذة لبدء العمل بالإحلال والذي سيكون باستخدام آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا المتطورة لتطوير المرافق الصحية.
ويشتمل المشروع على تطوير وإحلال نظام التكييف المركزي وملحقاته، وإحلال وتطوير محطة المعالجة و الصرف الصحي، وإحلال وتطوير أنظمة الإنذار وإطفاء الحريق، ، وإحلال عدد 2 غلاية بخارية مع خطوط البخار‘ ومعدات المغسلة ووحدات الكي، ووحدات مناولة الهواء لغرف العمليات، إضافة إلى الأسقف المستعارة حيث سيسهم كل ذلك في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمرضى والمستفيدين.
وفي غضون ذلك تعتزم المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض لاستحداث مركز أسنان طبي متقدم ومهيأً على أعلى المستويات المهنية والطبية من خلال تجهيزه بأحدث التقنيات التي تتوافق مع أعلى المواصفات الفنية ودعمه بالكوادر والخبرات الطبية المؤهلة لتقديم خدمات طبية علاجية ووقائية تجعل منه الاختيار الأمثل للمرضى الباحثين عن دقة التشخيص وجودة الخدمة المقدمة. ويضم سبع عيادات للأسنان تدعمها وحدات للأشعة الرقمية، كما سيتم تجهيز المركز بوحدة مركزية لتنقية ومعالجة المياه وكذلك قسم للتعقيم المركزي وفقًا لأرقى المعايير الخاصة بمكافحة انتقال العدوى في المنشآت الصحية، بالإضافة إلى مركز لوحدة للتعليم والتدريب المستمر.

 

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