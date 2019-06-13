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عند تلقي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي الذي شهده مطار أبها الدولي

صحة عسير : تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة

صحة عسير : تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة
http://almnatiq.net/?p=740189
المناطق - أبها

أوضحت صحة عسير أنه وفور تلقي غرفة العمليات بإدارة الطوارئ والكوارث والنقل الإسعافي بلاغاً عن الهجوم الإرهابي  الذي شهده مطار أبها الدولي ؛ فقد تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة ، وتطبيق خطط الطوارئ المعدة مسبقاً في مثل هذه الحالات وتجهيز أقسام الطوارئ والطواقم الطبية بها لاستقبال أي حالات وتوجيه العدد اللازم من الفرق الإسعافية والطواقم الطبية ومركبات التدخل السريع المتقدمة وفرق القيادة الميدانية إلى موقع الحدث وذلك بالتنسيق مع غرفة العمليات بالوزارة.

حيث تم تقديم الخدمة الإسعافية والطبية اللازمة لعدد ١٨ حالة في نفس الموقع جراء إصابات خفيفة وجميعهم كانوا في حالة مستقرة للغاية ، فيما تم نقل عدد ٨ حالات إلى المستشفى جراء إصابات متوسطة ، وتم إجراء جميع الفحوصات الطبية وتقديم الخدمات العلاجية لهم حتى تماثل جميع المصابين للشفاء التام ولله الحمد وغادروا المستشفى جميعاً في وضع مستقر وبصحة جيدة  بفضل الله ، كما تحرص صحة  المنطقة على استكمال تقديم الدعم والتأهيل النفسي اللازم لبعض الحالات خاصة النساء والأطفال في حال احتياجهم لذلك.

المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز يحيى آل شايع

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