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الهلال الأحمر بالجوف يدشن المسعف الإلكتروني

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الهلال الأحمر بالجوف يدشن المسعف الإلكتروني

الهلال الأحمر بالجوف يدشن المسعف الإلكتروني
http://almnatiq.net/?p=740192
الجوف - محمد الحسن

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف نظام المسعف الإلكتروني المتطور والذي يربط بين غرفة عمليات المنطقة والمراكز الإسعافية .
ويأتي هذا النظام لمواكبة التطور التقني والبعد عن العمل التقليدي الورقي حيث سيكون تدوين الحالات الإسعافية من قِبل الفرق الإسعافية عن طريق أجهزة لوحية إلكترونية مرتبطة بغرفة العمليات ومستشفيات منطقة الجوف  .
الجدير بالذكر أن هذه التقنية تم تدشينها في بعض فروع الهيئة بالمملكة وكان فرع منطقة الجوف من أوائل الفروع التي عملت على تفعيلها وفق توجيهات معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد بن عبد الله القاسم وبمتابعة من سعادة مدير عام فرع الهيئة الأستاذ فيصل بن حواس الشمري .

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