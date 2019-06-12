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الأمطار تبهج زوار فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

الأمطار تبهج زوار فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

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الأمطار تبهج زوار فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق

الأمطار تبهج زوار فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق
http://almnatiq.net/?p=740195
المناطق - الباحة
أدخلت الأمطار التي شهدتها محافظة المندق غرب منطقة الباحة  البهجة والسرور على نفوس الزوار، حيث لم يمنع هطول المطر الجموع من التوافد باتجاهه فعاليات وسام البادية بحديقة الفراشة ، بل خلقت الأجواء الرائعة التي عاشتها الفعاليات كرنفال فرح، حيث المطر عنوان دائم للبهجة، استقبلته الجموع مرددين العديد من أناشيد المطر.
وشهدت فعاليات وسام البادية أثناء هطول المطر توافد العديد من الزوار الذين واصلوا جولاتهم في أروقته واركان الفعاليات
وقد استقبلت حديقة الفراشة بمنتزه الخلب في الزوار والمصطافين بالورود والهدايا ترحيباً بهم
حيث تقام فعاليات وسام البادية للعوائل والأطفال .

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