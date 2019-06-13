هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك تنفذ دورة في “الإسعافات الأولية”

المناطق - تبوك

اختتمت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة تبوك اليوم دورة تدريبية في “الإسعافات الأولية” ضمن برنامج الأمير نايف للإسعافات الأولية والتي استمرت على مدى يومان وذلك بمقر إدارة التدريب بفرع الهيئة بتبوك.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة تبوك خالد بن مرضي العنزي أن الدورة التي استفاد منها 15 سيدة تأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية والتثقيفية المقدمة من فرع الهيئة بالمنطقة لكافة شرائح المجتمع مضيفاً أن الدورة هدفت التي تعريف المتدربات بكيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الشائعة وطرق إسعافها بالشكل الصحيح والتدريب العملي على الدمى التدريبية وكيفية الابلاغ والتواصل مع عمليات الهيئة على الرقم (997) وأخذ التعليمات الطبية والإسعافية لحين وصول الفرق الطبية والإسعافية للموقع.

وأكد العنزي أن فرع الهيئة بالمنطقة يسعى لاستهداف أعداد إضافية ومضاعفة الجهود بهدف نشر الوعي الإسعافي وتوعية المجتمع عن كيفية التعامل مع الحالات الإسعافية الطارئة