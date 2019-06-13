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البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع

البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع

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البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع

البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع
http://almnatiq.net/?p=740206
المناطق - وكالات

قال البيت الأبيض ، اليوم الخميس، إن الرئيس دونالد ترمب على علم بالهجوم على ناقلات النفط في خليج عُمان. وأضافت أن بارجة أميركية تابعة للأسطول الخامس في طريقها لموقع الاعتداء على ناقلتي النفط.

وقال البيت الأبيض: “نحن على علم بالتقارير عن هجوم على السفن في خليج عمان ونقيّم الوضع”، وفق ما جاء على لسان المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز.

من جهته، ذكر رئيس مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، أن الهجوم على السفن في خليج عمان يهدد النظام التجاري العالمي وحركة الملاحة الدولية.

وكان الأسطول الخامس الأميركي أعلن أنه تلقى “نداءي استغاثة”، صباح الخميس، من ناقلتي نفط “تعرضتا لهجوم” في خليج عُمان.

وقال في بيان: “نحن على علم بهجوم استهدف ناقلتي نفط في خليج عُمان”، مضيفاً: “تلقت القوات البحرية الأميركية في المنطقة نداءي استغاثة منفصلين عند الساعة 6:12 صباحاً بالتوقيت المحلي، والثاني عند الساعة 7:00 صباحاً”.

وأكد أن “سفن البحرية الأميركية منتشرة في المنطقة وتقدم المساعدة”.

وارتفعت أسعار النفط، الخميس، بعد أن أوردت خدمة معلومات شحن تديرها البحرية البريطانية عن “حادثة” في خليج عمان.

وقالت عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة إن “المملكة المتحدة وشركاءها يقومون حالياً بالتحقيق”.

وارتفعت أسعار النفط العالمية 4% فوراً بعد ورود التقارير عن “هجوم”.

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