أمانة منطقة عسير ثاني أمانات المملكة في تطبيق إصدار رخص الحفريات الإلكتروني

المناطق - أبها

أصدرت أمانة منطقة عسير مؤخرا اكثر من 200 رخصة حفر عبر المنظومة الالكترونية و ذلك بعد ان نجحت الأمانة في تطوير اصدار الفسوحات من خلال طباعة رخص الحفريات الكترونيا .

و أوضح امين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بأن الأمانة ممثلة في الادارة العامة لتنسيق المشاريع استطاعت ان تصدر أكثر من 200 رخصة حفر الكترونيا خلال الشهرين الماضيين و بمعدل لا يتجاوز 3 أيام عمل لإنهاء إجراءات إصدارها عبر منظومة الأمانة الالكترونية .

مشيرا الى ان الأمانة قد بدأت بتطوير إجراءات إصدار الفسوحات من خلال طباعة الرخصة إلكترونياً إضافة إلى إتمام إجراءات إغلاق الفسوحات من خلال منظومتها الالكترونية بعد أن تم ربط جميع الجهات المعنية إلكترونيا بنظام الرخص القائم حاليا مما ساهم في تسريع هذا الإجراء وتسهيله تماشيا مع تطلعات الأمانة نحو السير قدما في تطبيق مبدأ الحكومة الإلكترونية لنظام إصدار رخص الحفريات آليا .

و لفت الحميدي إلى أن تلك الجهود التي تقوم بها الأمانة جاءت لضمان تطبيق أفضل معايير الجودة والعمل على تحسين الأداء والارتقاء بمستوى الخدمات العامة المقدمة لسكان منطقة عسير و الاستمرار في تطوير ودعم سبل التواصل والتنسيق بين الأمانة والجهات الخدمية .

مردفا بأن هذه الخدمات تأتي في إطار برنامج التحول البلدي المنبثق من برنامج التحول الوطني 2020 الهادف إلى تحقيق سرعة وسهولة الاستفادة من الخدمات البلدية عبر تقديمها بطريقة إلكترونية بهدف تقليل الوقت المستغرق في إتمام إجراءات الخدمات البلدية و توحيد وتوثيق إجراءات واشتراطات خدمات التراخيص البلدية للحفر و رفع مستوى رضى العميل عن الخدمات البلدية المقدمة.

الجدير بالذكر فإن هذه الخدمة تمثل امتدادا لمجموعة من الخدمات التي أطلقتها الأمانة للارتقاء بالخدمات البلدية و ضمان تطبيق معايير الجودة بمستوى الخدمات العامة حيث تعد أمانة منطقة عسير ثاني امانة بالمملكة تطبق اصدار رخص الحفريات الكترونيا .