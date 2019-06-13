احدث الأخبار

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله – رحمه الله –
أبرز المواد
 أمانة عسير تستعيد 5 الالاف م2 من الأراضي الحكومية بالشعف
منطقة عسير
 أمانة منطقة عسير ثاني أمانات المملكة في تطبيق إصدار رخص الحفريات الإلكتروني
منطقة عسير
 البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تطلق فعاليات مدرستها الصيفية لقسم الرياضيات الأحد
منطقة عسير
 هيئة الهلال الأحمر السعودي بتبوك تنفذ دورة في “الإسعافات الأولية”
منطقة تبوك
 الأمطار تبهج زوار فعاليات وسام البادية بمحافظة المندق
منطقة الباحة
 الهلال الأحمر بالجوف يدشن المسعف الإلكتروني
منطقة الجوف
 صحة عسير : تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة
أبرز المواد
 برعاية أمير المنطقة الشرقية .. وكيل إمارة المنطقة الشرقية يفتتح المعرض الدولي الثاني لمستلزمات السيارات للمرأة
المنطقة الشرقية
 اسبانيا و بريطانيا تدينان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها
أبرز المواد
 د.التويجري يتفقد الخدمات الصحية بمحافظة عفيف
منطقة الرياض
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله – رحمه الله –

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله – رحمه الله –

أبرز المواد
أمانة عسير تستعيد 5 الالاف م2 من الأراضي الحكومية بالشعف

أمانة عسير تستعيد 5 الالاف م2 من الأراضي الحكومية بالشعف

منطقة عسير
أمانة منطقة عسير ثاني أمانات المملكة في تطبيق إصدار رخص الحفريات الإلكتروني

أمانة منطقة عسير ثاني أمانات المملكة في تطبيق إصدار رخص الحفريات الإلكتروني

منطقة عسير
البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع

البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله – رحمه الله –

أمير منطقة الرياض يؤدي صلاة الميت على الأمير محمد بن متعب بن عبدالله – رحمه الله –
http://almnatiq.net/?p=740218
المناطق - واس

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على صاحب السمو الأمير محمد بن متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي – رحمه الله – وذلك بجامع الامام تركي بن عبدالله بالرياض .
كما أدى الصلاة مع سموه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز وصاحب السمو الأمير مشعل بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران وصاحب السمو الأمير تركي بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد وصاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن جلوي بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الأمير مساعد بن جلوي بن عبدالله بن مساعد وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وأشقاء الفقيد ( عبدالعزيز ، وفيصل ) وعدد من أصحاب السمو الأمراء والمسؤولين وجمعاً من المواطنين .

روابط ذات صلة

البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع

البيت الأبيض : نحن على علم بالتقارير عن هجوم على سفن في خليج عمان ونقيم الوضع
صحة عسير : تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة

صحة عسير : تم استنفار الفرق الطبية والإسعافية اللازمة في المنطقة
اسبانيا و بريطانيا تدينان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

اسبانيا و بريطانيا تدينان الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*