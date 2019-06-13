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أمانة عسير تغلق 540 منشأة مخالفة

أمانة عسير تغلق 540 منشأة مخالفة

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أمانة عسير تغلق 540 منشأة مخالفة

أمانة عسير تغلق 540 منشأة مخالفة
http://almnatiq.net/?p=740223
المناطق - أبها

واصلت أمانة منطقة عسير حملتها الرقابية بشكل مكثف على المنشآت الصحية تزامنا موسم الصيف وتحت شعار “حملة الرقابة البلدية”.

واستهدفت الحملة التي أطلقتها أمانة منطقة عسير التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت الغذائية، وتعزيز السلامة الصحية للإسهام في تقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، وتحفيز المنشآت الصحية التي تقدم لعملائها منتجات غذائية مطابقة لمعايير السلامة الغذائية.

فيما بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذتها أمانة منطقة عسير نحو 5949 جولة مما أسفرت عن مخالفة 3470 منشأة صحية الى جانب إتلاف 26997 كجم مواد غذائية فاسدة بينما تم إغلاق 540 من المنشآت الصحية لمخالفتها الاشتراطات المعمول بها حيث تنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت المخالفة ما بين عرض مواد غذائية مجهولة المصدر وأخرى فاسدة أو منتهية الصلاحية، بالإضافة لتدني مستوى النظافة العامة في عدد من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة.

الجدير بالذكر بان الجولات التفتيشية قد شملت جميع المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، وذلك بتوجيه ومتابعة من قبل أمين مطقة عسير الدكتور وليد الحميدي الذي نص على ضرورة وضع خطة رقابية محكمة لمراقبة المنشآت الصحية للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل تلك المنشآت و ذلك حرصا منه لأجل ضمان سلامة ما يقدم لسكان مدينة أبها وزوارها.

وإذ تدعو أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين بالتعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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