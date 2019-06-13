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مكافحة المخدرات تشكر سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب على استضافة الملتقى العلمي للقطاعات النسائية الأمنية

مكافحة المخدرات تشكر سمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب على استضافة الملتقى العلمي للقطاعات النسائية الأمنية
http://almnatiq.net/?p=740230
المناطق - الرياض

قدمت مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض شكرها وتقديرها لسمو رئيس هيئة تقويم التعليم والتدريب الأمير الدكتور فيصل بن عبدالله المشاري آل سعود، على استضافة الملتقى العلمي السنوي الرابع للقطاعات النسائية الأمنية.

جاء ذلك خلال رسالة شكر من مدير مكافحة المخدرات في منطقة الرياض اللواء منصور بن عبدالله السبيعي، تضمنت شكر سموه على الجهود الموفقة والداعمة لمديرية مكافحة المخدرات في كل ما من شأنه الحفاظ على أبناء وبنات هذا البلد الكريم، والإسهام في إيصال الرسالة التي تعمل عليها مديرية مكافحة المخدرات.

وكان الملتقى قد أقيم في شهر رجب الماضي بعنوان (عزيمة وطن)، حضره منسوبات شرطة منطقة الرياض، وحرس الحدود، والمديرية العامة للجوازات، والمديرية العامة لمكافحة المخدرات، واللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات، وإدارة مكافحة المخدرات في مجمع الأمل، واللجنة الوطنية لرعاية السجناء، والحرس الوطني، والأحوال المدنية، وهيئة الرقابة والتحقيق، ورئاسة أمن الدولة، ووزارة الدفاع، والجمارك السعودية، وجامعة نايف العربية. وهدف الملتقى إلى بحث سبل تكاتف الجهود تحت مظلة واحدة للسعي إلى تحقيق الوعي العام لأفراد المجتمع، والتعريف بأنواع المخدرات وطرق الوقاية منها، وإلى تطوير مهارات الذات في العمل الأمني، ورفع مستوى الكفاءات العاملة في مختلف القطاعات.

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