جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان

المناطق - وكالات

يناقش مجلس الأمن الدولي، الخميس، الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عُمان، في جلسة طارئة للمجلس.

بدوره، ندّد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، الخميس، بالاعتداءات على ناقلتي النفط اللتين أفيد بتعرضهما لهجمات الخميس في بحر عمان، وذلك خلال اجتماع لمجلس الأمن حول التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وقال غوتيريس “أدين أي هجوم على سفن مدنية”، داعياً إلى “تقصي الحقائق” وتحديد الجهة “المسؤولة” عن الهجوم، مشدداً على أن العالم لا يستطيع تحمل نزاع كبير في الخليج.

وتعرضت ناقلة النفط “فرونت ألتير” المملوكة لمجموعة “فرونتلاين” النروجية لهجوم صباح الخميس في بحر عُمان بين الإمارات وإيران، وسمعت ثلاثة انفجارات على متنها، على ما أعلنت السلطات البحرية النرويجية، مؤكدة عدم إصابة أي عنصر من الطاقم بجروح.

كما أفادت الهيئة النرويجية للشؤون البحرية في بيان أن هجوما استهدف سفينة أخرى هي “كوكوكا كوريجوس” في المنطقة البحرية ذاتها.

من جهته، أعلن الأسطول الخامس الأميركي أنه تلقى “نداءي استغاثة” صباح الخميس من ناقلتي نفط “تعرضتا لهجوم” في خليج عُمان.

كما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن إيران قدمت، الخميس، المساعدة لـ”ناقلتي نفط أجنبيتين” ترفع إحداهما علم بنما والثانية علم جزر مارشال بعد أن تعرضتا “لحادثة” صباحا في بحر عُمان، مشيرة إلى “إغاثة 44 بحارا”.