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السديس يهنئ منسوبات الرئاسة والوكالة بعيد الفطر المبارك

السديس يهنئ منسوبات الرئاسة والوكالة بعيد الفطر المبارك

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السديس يهنئ منسوبات الرئاسة والوكالة بعيد الفطر المبارك

السديس يهنئ منسوبات الرئاسة والوكالة بعيد الفطر المبارك
http://almnatiq.net/?p=740246
المناطق - المدينة المنورة

 

قام معالي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بمعايدة منسوبات الأقسام النسائية بالمسجد النبوي والمسجد الحرام ومكتبة الحرم المكي ، وذلك عبر اتصال مرئي من مكتب معاليه بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي .

وهنأ معالي الرئيس العام كافة المنسوبات بعيد الفطر المبارك ونجاح موسم العمرة والزيارة بصورة خاصة ومتميزة في الأقسام النسائية ، وذلك بفضل الله عز وجل وتوفيقه ، داعياً الله عز وجل أن يعيده على المسلمين بالخير والبركة

وأثنى معاليه على ما يجده الحرمان الشريفان من اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان آل سعود لنجاح خطط سير العمل والخدمات التي تقدم لقاصدي المسجد الحرام و المسجد النبوي

وأكد معاليه على الاستعداد التام لاستقبال موسم الحج لهذا العام وتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن ليؤدوا عباداتهم بكل يسهر وسهولة وفي أجواء إيمانية خاشعة ، بما يحقق تطلعات ولاة الأمر- حفظهم الله – .

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