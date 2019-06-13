الأحساء المبدعة في اجتماع اليونسكو تؤكد استدامة الحرف والفنون عالمياً

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أكد أمين الأحساء، رئيس وفد الأحساء المبدعة المهندس عادل بن محمد الملحم، بأن الأحساء حرصت على تحقيق رسومات الأهداف في المحافظة على الإبداع في الحرف اليدوية والفنون الشعبية على المستوى المحلي، عبر العديد من المشاريع والبرامج، التي عملت على استدامة الابداع، ولفت انتباه الجمهور بكافة شرائحه من خلال التركيز على أهمية الثقافة في تشكيل مدن المستقبل ودورها في التنمية الحضرية المستدامة، مما أعطى الأحساء مكتسبات حققتها خلال الأعوام الأربع الماضية، وهي عضوية شبكة المدن المبدعة في 2015، وتسجيل واحة الأحساء كموقع تراث عالمي 2018، إضافة إلى اختيارها عاصمة للسياحة العربية لعام 2019.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتريلا” للمؤتمر الثالث عشر لشبكة اليونسكو للمدن المبدعة والتي تضم 180 مدينة من 72 دولة، في حفل كبير باستضافة مدينة فبريانو الإيطالية، وبحضور مميز للأحساء المبدعة التي مثلها آمين الأحساء المهندس عادل بن محمد الملحم، ومنسق الأحساء المبدعة المهندس أحمد المطر، ومدير مكتب التراث العالمي بالأحساء المهندس علي السليمان، حيث تشارك الأحساء بمعرض خاص للحرف اليدوية والفنون الشعبية، والمصاحب للاجتماع، بمقر متحف الورق بمدينة فبريانو.

وتضمن حفل الافتتاح، كلمات لممثل اليونسكو وعمدة مدينة في فبريانو، واختتمت بكلمة للرئيس الإيطالي “سيرجيو ماتريلا”، الذي قال: “أن المواجهة والحوار الثقافي ، والتبادل المعرفي هو إثراء متبادل في المجتمع الدولي، مما يعود بالفائدة على الجميع”، تلاها منتدى يضم عمداء المدن المبدعة، لتقديم تصوراتهم وأفكارهم حيال أهمية إدماج الثقافة والإبداع كمحركين مهمين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠المعدة من الامم المتحدة.

وعلى هامش حفل الافتتاح، قدم رئيس وفد الأحساء المبدعة المهندس عادل الملحم، هدية تذكارية إلى الرئيس الإيطالي، عبارة عن “بشت حساوي”، باعتبار البشت أحد أهم الحرف اليدوية وأميزها على مستوى العالم، والتي حافظت الأحساء على صناعة وإنتاج البشوت الفاخرة منذ مئات السنين، لتظل اليوم مصدر فخر واعتزاز لمنتوج الحرف اليدوية، ورمزاً للإبداع العالمي.

وبهذه المناسبة، قدم مين الاحساء شكره وتقديره للقيادة الرشيدة، بقياده خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز حفظهم الله، على الدعم الغير محدود الذي تجده الأحساء أسوة بالمدن السعودية.

كما قدم المهندس الملحم شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، وإلى سمو نائبه صحاب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى سمو محافظ الاحساء الأمير بدر بن محمد بن جلوي، على متابعتهم لهذا الملف الهام، باعتبار الأحساء أول مدينه سعودية وخليجية تسجل في شبكه المدن المبدعة لمنظمة اليونسكو، بمبادرة كاملة من أمانه الاحساء.

كما شكر أمين الاحساء معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على دعمه ومتابعته وتشجيعه لهذا الملف، والذي كان له الدور الأمثل في الوصول لهذا المستوي.