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رئيس الشركة المالكة لـ” كوكوكا كاريدجس”: السفينة استهدفت بقذيفة
http://almnatiq.net/?p=740265
المناطق - وكالات

أكد رئيس شركة “Kokuka Sangyo” اليابانية، يوتاكا كاتادا، أن ناقلة النفط “Kokuka Courageous” التابعة لها التي استهدفت في خليج عمان، أصيبت بقذيفة.

وقال كاتادا، في تصريح صحفي أدلى به اليوم الخميس، تعليقا على حادث استهداف ناقلتي النفط “Kokuka Courageos”، التي تحمل علم بنما، و”Front Altair”، التي تحمل علم جزر مارشال وتتبع لشركة نرويجية: “القذيفة مرت بالقرب من غرفة المحركات، وأصابت الجدار، ووصلت إلى الصفيحة المعدنية ما سبب حريقا”.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن كاتادا أن ناقلة النفط “Kokuka Courageous” استهدفت بهجومين خلال عدة ساعات، وكان على متن السفينة خلال استهدافها 21 شخصا من أفراد الطاقم.

وشدد رئيس شركة “Kokuka Sangyo” اليابانية على أن جميع أفراد الطاقم تركوا السفينة فورا بعد الهجوم الثاني، معربا عن “غضبه” من هذا الحادث.

وأفادت تقارير إعلامية متعددة باستهداف ناقلتي النفط “Kokuka Courageos” و”Front Altair”، فجر الخميس، في مياه خليج عمان، فيما أعلنت إيران عن إنقاذ 44 شخصا من أفراد طاقمي السفينتين.

ولم يتم حتى الآن تحديد ملابسات الحادث، فيما تحدثت تقارير إعلامية عن تفجيرين كبيرين في السفينتين واستهداف إحداهما على الأقل، وهي ناقلة النفط “Front Altair” بطوربيد.

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