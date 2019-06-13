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بالفيديو.. لحظات تصوير وقوع العمل الارهابي الحوثي باستهداف المدنيين بمطار أبها.

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بالفيديو.. لحظات تصوير وقوع العمل الارهابي الحوثي باستهداف المدنيين بمطار أبها.

بالفيديو.. لحظات تصوير وقوع العمل الارهابي الحوثي باستهداف المدنيين بمطار أبها.
http://almnatiq.net/?p=740275
المناطق - الرياض

أظهر مقطع فيديو لحظات تصوير وقوع العمل الارهابي الحوثي باستهداف المدنيين بمطار أبها، والذي أسفر عن إصابة 26 شخصا.

وكان التحالف أعلن أنه عند الساعة (02:21) من صباح أمس سقط مقذوف معادي (حوثي) بصالة القدوم بمطار أبها الدولي والذي يمر من خلاله يومياً آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

و وأوضح أن سقوط المقذوف – حتى إعداد هذا البيان – أدى إلى إصابة (26) شخصاً مدنياً من المسافرين ومن جنسيات مختلفة، من بينهم (3) نساء (يمنية، هندية، سعودية) و (2) طفلين سعوديين، وتم نقل (8) حالات منها إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء إصابات متوسطة، وعلاج (18) حالة منها بالموقع إصاباتهم طفيفة، ووجود بعض الأضرار المادية بصالة المطار.

ونددت دول ومنظمات دولية، بالهجوم الإرهابي الحوثي على مطار أبها ، والذي أسفر عن إصابة 26 مسافرا مدنيا بجروح، مؤكدة وقوفها إلى جانب الرياض وتأييدها لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها.

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