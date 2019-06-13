بالأسماء.. التعليم تدعو ١٠٣٢٦ متقدمًا على وظائفها للمطابقة

المناطق - الرياض

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم الاستاذ مبارك العصيمي أن وزارة التعليم وبالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية دعت (١٠٣٢٦) متقدماً على الوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية المعلنة بتاريخ١٤٤٠/٩/١٧هـ ويمثلون من تم ترشيحهم مبدئياً لمطابقة بياناتهم لدى فروع ومكاتب وزارة الخدمة المدنية. وبين المتحدث الرسمي أن المطابقة ستكون اعتباراً من يوم الأحد الموافق١٤٤٠/١٠/١٣هـ وحتى يوم الأربعاء الموافق ١٤٤٠/١٠/١٦هـ خلال أوقات العمل الرسمي. وكشف المتحدث الرسمي أن على المرشحين الحضور في الأوقات والفترة المحددة مصطحبين معهم متطلبات المطابقة التالية:

1. أصل الهوية الوطنية أو سجل الأسرة المضافة به المتقدمة.

2. وثيقة التخرج الأصلية موضحاً فيها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج بالإضافة الى كشف الدرجات.

3. الحاصلين على المؤهلات الخارجية يتطلب إرفاق معادلة لجنة المعادلات بوزارة التعليم مع ارفاق مفاتيح المعدل.

4. الحاصلين على الدبلوم التربوي يتطلب إرفاق وثيقة الدبلوم العام في التربية، في حال كون المتقدم يحمل مؤهلاً غير تربوي.

5. الحاصلين على دبلوم التربية الخاصة يتطلب إرفاق وثيقة دبلوم التربية الخاصة.

6. وثيقة التدريب للتخصصات التي يشترط شغلها إلى تدريب أو تطبيق ميداني.

وفِي ذات السياق بين العصيمي أن من لم يقدم أصول الوثائق مستوفية جميع مكوناتها النظامية المشار إليها خلال فترة المطابقة لدى فروع وزارة الخدمة المدنية لن يتم النظر فيها بعد نهاية الفترة المحددة للمطابقة، ويستبعد من الترشيح للوظيفة، كما أن عدم المطابقة خلال الفترة المحددة يعتبر عدولا عن الرغبة في الوظيفة، مشدداً على أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح النهائي.

وبين الأستاذ مبارك العصيمي أن حساب وزارة التعليم أو المتحدث على تويتر سيتولى الإعلان عن المستجدات عند الحاجة إليها، مؤكداً أن الشواغر التي لم تشغل بمرشحين أو لم يطابق المرشح لها شروط شغلها سيتم حصرها وإعادة الإعلان عنها لاحقا.

وفِي ختام تصريحه هنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين مبدئياً للوظائف المشمولة بلائحة الوظائف التعليمية متمنياً لهم مزيداً من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

لأسماء المرشحين من (هنا).

لأسماء المرشحات من (هنا).