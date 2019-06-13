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الجامعة العربية: أطراف إقليمية تحاول إشعال المنطقة

الجامعة العربية: أطراف إقليمية تحاول إشعال المنطقة
http://almnatiq.net/?p=740286
المناطق - وكالات

دان الأيمن العام لجامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، الخميس، معتبرا أنه “دليل على أن هناك أطراف إقليمية تحاول إشعال المنطقة”.

وشدد أبو الغيط، على ضرورة تحرك مجلس الأمن للرد على الهجمات في بحر عمان، قبل أن يشير إلى أن هناك أطراف إقليمية تحاول إشعال المنطقة.

“تصعيد خطير”

وتعليقا على الأحداث، وصف المتحدث باسم التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، تركي المالكي، الهجوم بـ”التصعيد الخطير”.

وانضمت الجامعة العربية والتحالف العربي لمجموعة من دول العالم التي عبرت عن رفضها للهجوم، كان أبرزها الولايات المتحدة الأميركية، التي أكدت أن واشنطن “تقدم المساعدة وتواصل تقييم الوضع”.

وأعلنت الخارجية المصرية أن مصر ترصد الموقف بشكل وثيق، وما قد يسفر عنه التحقيق من تحديد الملابسات والمسئولية عن الحادث. وفي هذا الصدد، شدّد على إدانة مصر لأية أعمال تقوض حرية الملاحة وتستهدف أمن وسلامة الممرات المائية والبحرية بمنطقة الخليج.

كما أكدت وزارة الخارجية العراقية وقوفها إدانتها للهجوم الذي تعرضت له ناقلتيّ النفط في بحر عُمان.

ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

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