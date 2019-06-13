استبعاد “خريبين” من منتخب سوريا “نهائيا”

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استبعد مدرب المنتخب السوري، فجر إبراهيم، المهاجم عمر خربين عن صفوف “نسور قاسيون”، نتيجة عدم التزامه بالالتحاق بالمعسكر التدريبي الأخير، وتخلفه عن مباراتين وديتين ضد إيران وأوزبكستان دون عذر.

وأكد فجر إبراهيم أنه قرر استبعاد عدد من اللاعبين لأسباب انضباطية، أبرزهم خريبين، ومدافع العهد اللبناني أحمد الصالح الذي حمل شارة قيادة المنتخب منذ تنازل عنها عمر السومة في كأس آسيا 2019.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن إبراهيم قوله في مؤتمر صحفي، الخميس: “سيتم استبعاد عدة لاعبين وضم لاعبين جدد من عناصر المنتخب الأوليمبي” إلى تشكيلة المنتخب الأول.

وأضاف: “هناك قرارات ستصدر عن اتحاد الكرة ورفعنا توصيات لاستبعاد بعض اللاعبين، وعمر خريبين وأحمد الصالح لن يكونا معنا في المرحلة المقبلة، وكذلك أياز عثمان (دينامو دريسدن الألماني) وغابريال السومي (نيو إنغلند ريفولوشن الأميركي) لأسباب فنية وسلوكية”.

وأكد المدرب الذي تولى مهام الإدارة الفنية للمنتخب مطلع العام الحالي، خلفا للألماني برند شتانغه المقال بسبب سوء النتائج في كأس آسيا، أنه “كانت هناك موافقة مسبقة من جميع اللاعبين الذين تمت دعوتهم للالتزام بمعسكر المنتخب.

وتابع: “فوجئنا بعدم التحاق خريبين رغم وجوده في دمشق، والحقيقة أنه لم يقدم أي عذر لعدم التحاقه فتقرر استبعاده نهائيا”.

ويعد خريبين (25 عاما) لاعب الهلال السعودي الذي كان معارا في الفترة الماضية لبيراميدز المصري، من أبرز المهاجمين السوريين، وخاض مع المنتخب 38 مباراة دولية سجل فيها 18 هدفا، كما اختير أفضل لاعب في آسيا لعام 2017.

وتلقى المنتخب السوري خسارتين في مباراتين وديتين في الأيام الماضية، إذ سقط أمام إيران صفر-5 وأوزبكستان صفر-2، وخاضهما بصفوف منقوصة بسبب الإصابات والغيابات.

وردا على سؤال عن غياب المهاجم عمر السومة، أكد إبراهيم أن الأخير “كان قد تقدم مسبقا باعتذاره عن خوض مباراة أوزبكستان لارتباطه بظرف عائلي”، لافتا إلى أنه “تم قبول اعتذاره”.