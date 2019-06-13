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وزير الطاقة: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية

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وزير الطاقة: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية

وزير الطاقة: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية
http://almnatiq.net/?p=740298
المناطق - واس

صرح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، أن المملكة العربية السعودية تتابع بقلق بالغ أنباء الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، إحداهما محملة بميثانول من مدينة الجبيل.

وأضاف الفالح أن المملكة تشجب هذه الأعمال الإرهابية، وخصوصاً على خلفية الهجوم المماثل الذي وقع الشهر الماضي واستهدف سفناً سعودية قرب سواحل دولة الإمارات.

وقد أكد وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أن المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية، داعيًا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية.

كما ذكر المهندس الفالح أن وزارة الطاقة وشركة أرامكو السعودية قد رفعت درجة الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية، مجدِّداً التزام المملكة بتوفير إمدادات موثوقة من النفط إلى الأسواق العالمية.

وأكد وزير الطاقة على إدانة المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي من شأنها تهديد حرية الملاحة، وأمن الإمدادات وسلامة البيئة، ودعا المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤوليته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة، وما تشكله من خطر على الاقتصاد العالمي.

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