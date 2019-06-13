مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة يوجه بتشغيل ثلاث مراكز موسمية

المناطق-الباحة

وجه مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الباحة الأستاذ / خالد بن محمد الغامدي اليوم الخميس الموافق ١٠/١٠/١٤٤٠هـ بتشغيل ثلاث مراكز إسعافية موسميه بمنطقة الباحة , في كلا من غابة رغدان ومنتزه الأمير مشاري بمحافظة بني حسن ومنتزه السكران بمحافظة بلجرشي

واوضح المتحدث الرسمي بالباحة عماد منسي الزهراني بانه وبتوجية مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة تم اعداد خطة تشغيلية لإدارة الشؤون الاسعافية بالمنطقة لموسم الصيف وزيادة الفرق الإسعافية والتواجد بالمنتزهات ودعم المراكز الاسعافية وقد تم تامين عربتين كهربائية لخدمة الزوار في غابة رغدان ومنتزه الحسام ( القيم )

واشار الزهراني انه تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة لرفع الجاهزية لاستقبال المصطافين والزوار وتقديم الخدمة المناسبة

فقد تم تشغيل مركز غابة رغدان ومركز منتزه الأمير مشاري ومركز السكران الموسمية , للإستجابة للحالات الإسعافية من خلال الإتصال بعمليات الهلال الأحمر 997 , أو تطبيق اسعفني للأجهزة الذكية علماً بأنه اصبحت عدد المراكز الإسعافية 17 مركز اسعافي تخدم زوار المنطقة .

فيما تتواجد الهيئة بالمهرجان من خلال المشاركة بإعداد من المتطوعين والمتطوعات باركان توعوية وتثقيفية وتقديم الخدمة الاسعافية والمحاضرات التوعوية والدورات التدريبية في الإسعافات الأولية لأفراد الجمهور

ودعا مدير عام الفرع بالمنطقة للجميع بالصحة والسلامة