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البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

واشنطن: إيران تقف وراء هجوم بحر عُمان

واشنطن: إيران تقف وراء هجوم بحر عُمان

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واشنطن: إيران تقف وراء هجوم بحر عُمان

واشنطن: إيران تقف وراء هجوم بحر عُمان
http://almnatiq.net/?p=740304
المناطق - وكالات

اتهمت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، إيران بالوقوف وراء الهجوم الذي استهدف ناقلتي نفط في بحر عمان، مشددة على أن طهران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي: “إيران هي من ارتكبت الهجوم ضد ناقلتي النفط في خليج عمان. هذا الهجوم هو الأحدث في سلسة الهجمات التي شنتها إيران وأذرعها ضد الولايات والمتحدة وحلفائها”.

وشدد بومبيو على أن “الأعمال الإيرانية الاستفزازية، تشكل تهديدا للأمن الدولي”، موضحا أن “التصرفات الإيرانية تشكل تطورا غير مسبوق”.

كما أشار إلى أن الهجوم “غير المبرر” الذي تعرضت له الناقلتين “يشكل تهديدا للسلام والاستقرار الدوليين وحرية الملاحة”.

واستطرد وزير الخارجية الأميركي في حديثه، قائلا: “إيران تعمل على عرقلة تدفق النفط عبر مضيق هرمز.. تقييم أميركا هو أن إيران مسؤولة عن الهجمات ضد ناقلتي النفط”.

وكانت ناقلتا نفط تبحران في بحر عُمان، قد تعرضتا الخميس، لما يبدو أنه هجوم منسق، إذ ذكرت مصادر أن إحدى الناقلتين أصيبت بصارخ طوربيد، فيما تم إجلاء طاقمي الناقلتين إلى مكان آمن.

ويأتي الحادث، بعد نحو شهر على تعرض 4 ناقلات نفط، من بينها ناقلتان سعوديتان وناقلة تحمل علم النرويج وأخرى تحمل علم الإمارات، لأعمال تخريبية في المياه الاقتصادية الإماراتية، مما تسبب في إلحاق ضرر بالناقلات.

واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك الهجمات، التي جاءت في وقت تصاعد فيه التوتر بين طهران وواشنطن.

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