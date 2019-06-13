مجلس هيئة حقوق الإنسان: مليشيا الحوثي الإرهابية خالفت كل الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني

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أدان مجلس هيئة حقوق الإنسان بشدة الجريمة الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي الأرهابي المدعوم من إيران أمس على مطار أبها الدولي، التي تمثل استمرارًا للعمل الممنهج لاستهداف المدنيين والمنشآت المدنية في المملكة.

وعبر المجلس عن استنكاره بأشد العبارات لهذا العمل الإجرامي الغادر الذي يخالف كل الأعراف والقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني، ويرقى إلى أن يكون جريمة حرب، وهو ما يمثل الوجه الحقيقي والقبيح لتلك المليشيات التي تستخف بأرواح المدنيين، ولا تقيم وزنًا للقوانين والمواثيق الدولية التي تمنع استهداف المنشآت المدنية بأي شكل حتى في حالات الحروب.

وشدد المجلس على أن هذه الأعمال الإجرامية الحوثية تحدث في الوقت الذي تلتزم فيه قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، بأحكام القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة.

وبين المجلس أنه وفي الوقت الذي تكثف فيه المملكة جهودها، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، من أجل تقديم وإيصال المساعدات الإنسانية للمواطنين اليمنيين في مناطق اليمن كافة دون تمييز بين المناطق التي تحت سيطرة الحكومة الشريعة أو تلك التي تحت سيطرة الميليشيات الحوثية الإرهابية، وخاصة للنساء والأطفال والشيوخ، وتكثيف التنسيق مع المنظمات الدولية الإنسانية المتخصصة لإيصال تلك المساعدات الإنسانية للمناطق المحتاجة، حيث أطلقت المملكة خطة للعمليات الإنسانية الشاملة في اليمن شملت العديد من المشروعات وتقديم المساعدات في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والاجتماعية والبنى التحتية.

ودعا مجلس الهيئة الله عز وجل أن يحفظ للمملكة أمنها واستقرارها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.