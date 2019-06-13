المراكز الصيفية لمحو الأمية تمنح الأمل لمنتسبيها

المناطق - تبوك- نوفه العنزي

بفضل من الله تعالى تتوالى الجهود في المملكة العربية السعودية من أجل خفض معدلات الأمية في المجتمع السعودي إلى أقصى حد ممكن،وفقاً لرؤية المملكة الطموحة 2030 وذلك من خلال إطلاق وزارة التعليم ثماني حملات صيفية للتوعية ومحو الأمية للرجال والنساء في أربع إدارات تعليمية في المملكة هي :منطقة مكة المكرمة و منطقة تبوك ومحافظة صبيا ومحافظة بيشة .

بما يشير إلى أن القادم سيحمل الكثير من الخير،خصوصاً أن معيار تقدم الأمم وتفوقها هو العلم الذي لا يقتصر على الصغير وحده، لكنه حق أصيل لكل من يرغب في أن يطفئ جذوة الجهل، ويستنير بالعلم ويتعرف على محيطة بصورة أشمل وأكثر واقعية.

هذه الحملات الصيفية تسهم في الحد من الأمية من خلال نشر المعرفة والتي تعتمد على فريق متخصص يتكئ على مرتكزات ترسيخ الهوية الوطنية، ومن ثم الحفاظ على النسيج المجتمعي المتوازن في ضوء تقديم برامج متطورة تخدم مختلف شرائح المجتمع في مجالات عدة تتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة، ما يبلور جملة من الأهداف تتمثل في نشر ثقافة التوعية المجتمعية والوطنية بما يواكب المستجدات في عالم يتخذ من العلم وسيلة للنهوض والتمازج الحضاري ومن ثم التحليق في العوالم الرقيمية التي أصبحت أهم سمات هذا العصر،بالإضافةلتطوير المهارات الحياتية للأفراد، وتعزيز ثقافة وممارسات العمل التطوعي للمجتمع مع تمكين الكفاءات البشرية.

ومن التحديات التي تواجه مراكز محو الأمية أن تعليم الكبار يحتاج إلى دأب ومثابرة، ومن ثم تحفيز حتى تظل رسالة محو الأمية حاملة في طياتها المبادئ الأساسية للمعرفة الإنسانية في عالم يتجه نحو الوسائل الرقمية، ويستمد حيويته من التواصل عبر تبادل الثقافات في إطار المعرفة الشاملة، وهومايجعل المراكز الصيفية لمحو أمية المنتسبين إليها بصورة فاعلة تمنح الأمل، وتبشر بأن الطريق إلى العلم لا يمكن أن يتوقف حتى وإن توقف المرء في عتمة الجهل وفقاً لظرف ما.