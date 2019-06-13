بـ”سطحة وميكانيكي”.. بلدية الساحل تطبق “حسن الوفادة” بمبادرة عون

المناطق - الحريضه

قامت بلدية الساحل التابعة لأمانة عسير بإطلاق مبادرة فرعية لمبادرة حسن الوفادة التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير مؤخراً ، حيث جاءت هذه المبادرة تحت مسمى مبادرة “عون” والتي تكمن في توفير سطحه مع مكانيكي وذلك لمساعدة المتعطلين من الزوار للمنطقة على الطريق الساحلي داخل نطاق خدمات البلدية بالحريضة والقحمة خلال مهرجان صيف عسير والذي يقام هذا العام تحت شعار “مرحباً ألف في عسير”.

من جهته أكد رئيس بلدية الساحل الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن هذه الخطوة من البلدية تأتي في إطار التسابق لتقديم أحسن وفادة لزوار المنطقة وإظهار المعدن الأصيل للوفادة العسيرية .

وأضاف آل جلبان” أن الهدف أيضاً من وراء توفير السطحة والميكانيكي هو سرعة إصلاح سيارات الزوار والتي قد تتعطل في أماكن يصعب عليهم من خلالها الوصول إلى ورش الصيانة إما لبعد المسافة أو لجهلهم بمواقع ورش الصيانة القريبة ، إضافة لعدم تكبد الزوار مشقة البحث عن الورش، مضيفاً أن كل ذلك يأتي وفق توجيهات القيادة الرشيدة وإمارة المنطقة لتوفير كل سبل الراحة لزوار المنطقة .