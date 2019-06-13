بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا

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نيبت وماجر وصلاح
http://almnatiq.net/?p=740323
المناطق - الرياض

نشرت مجلة “فرانس فوتبول” قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا، بمناسبة اقتراب انطلاق كأس الأمم الأفريقية في مصر نهاية الشهر الجاري.

وضمت القائمة 10 لاعبين عرب، منهم 4 مصريين و4 جزائريين وتونسي واحد ومغربي واحد، فيما تصدر الليبيري جورج وياه القائمة كأفضل لاعب بتاريخ أفريقيا.

وجاء الجزائري رابح ماجر، نجم جيل الثمانينيات الأعلى عربيا، بالمركز السادس في القائمة التاريخية، تلاه مواطنه مصطفى دحلب بالمركز الثامن.

وحل حارس منتخب مصر الأسطوري عصام الحضري بالمركز 11، ليتصدر قائمة المصريين الأفضل تاريخيا، ثم حل مواطنه محمود الخطيب بالمركز الـ13، وخلفه الجزائري رشيد مخلوفي بالمركز 15.

وحل النجم المصري بطل أوروبا محمد صلاح بالمركز 18، متساويا مع مواطنه محمد أبو تريكة، فيما حل المغربي الوحيد في القائمة نور الدين نيبت بالمركز 22 متعادلا مع أسطورة الجزائر لخضر بلومي.

ودخل نجم السبعينيات طارق ذياب القائمة كممثل وحيد لتونس في المركز 27.

وحل جورج وياه، الأفريقي الوحيد الحائز على جائزة الكرة الذهبية، بالمركز الأول، تلاه الكاميروني صامويل إيتو ثانيا، ومواطنه روجيه ميلا ثالثا.

ووضعت القائمة هداف تشلسي الإسطوري ديدييه دروغبا بالمركز الرابع، وخلفه الغاني عبيدي بيليه خامسا.

واعتمدت القائمة على 43 حكما من الصحفيين والخبراء لاختيار أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا، وستصدر القائمة في العدد الجديد من مجلة فرانس فوتبول، الجمعة.

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