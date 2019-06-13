احدث الأخبار

الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين
أبرز المواد
 المجلس العسكري السوداني يعلن موعد نتائج “تحقيق الاعتصام”
أبرز المواد
 بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا
أبرز المواد
 بـ”سطحة وميكانيكي”.. بلدية الساحل تطبق “حسن الوفادة” بمبادرة عون
منطقة عسير
 المراكز الصيفية لمحو الأمية تمنح الأمل لمنتسبيها
محليات
 وزير الخارجية الكويتي يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان
أبرز المواد
 مجلس هيئة حقوق الإنسان: مليشيا الحوثي الإرهابية خالفت كل الأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني
أبرز المواد
 10 أطعمة تنصرك على “إدمان السكر”
أبرز المواد
 واشنطن: إيران تقف وراء هجوم بحر عُمان
أبرز المواد
 مدير فرع الهلال الأحمر بالباحة يوجه بتشغيل ثلاث مراكز موسمية
منطقة الباحة
 وزير الطاقة: المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية
أبرز المواد
 استبعاد “خريبين” من منتخب سوريا “نهائيا”
أبرز المواد
عاجل

البحرية البريطانية تعلن وقوع “حادث” في خليج عمان وإعلام إيران يتحدث عن انفجارين كبيرين بناقلتي نفط

الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين

الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين

أبرز المواد
المجلس العسكري السوداني يعلن موعد نتائج “تحقيق الاعتصام”

المجلس العسكري السوداني يعلن موعد نتائج “تحقيق الاعتصام”

أبرز المواد
بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا

بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا

أبرز المواد
بـ”سطحة وميكانيكي”.. بلدية الساحل تطبق “حسن الوفادة” بمبادرة عون

بـ”سطحة وميكانيكي”.. بلدية الساحل تطبق “حسن الوفادة” بمبادرة عون

منطقة عسير

الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين

الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين
http://almnatiq.net/?p=740329
المناطق - الرياض

أعلن ناديا الهلال والأهلي، يوم الخميس، القوائم الأولية للمرشحين لرئاسة مجلس وعضوية إدارتيهما، حيث تلقى الأول من هيئة الرياضة، قائمتين لإدارتي فهد بن نافل وموسى الموسى، فيما نشر النادي الغربي القائمة الأولية لأحمد الصائغ المرشح لرئاسته.
وضمت قائمة ابن نافل عضوية كل من: سلطان بن سعيد سلمان التويجري وسليمان الهتلان وفيصل غشيان وفهد المفرج، فيما ضمت قائمة الموسى عضوية: مشاري المسعد ويعقوب المطير وعبدالله بن سعيد وفيصل بن سعيد وفيصل أبوثنين.
فيما ضمت القائمة الأولية لأحمد الصائغ المرشح لرئاسة الأهلي، عضوية: عبدالصمد القرشي ووائل الحلبي وأيمن المدني وياسر محروس وغسان نصيف وعمار زهران.
هذا وسيتم فتح باب تقديم الطعون ضد القوائم الأولية، غداً الجمعة، لمدة يوم واحد.

روابط ذات صلة

المجلس العسكري السوداني يعلن موعد نتائج “تحقيق الاعتصام”

المجلس العسكري السوداني يعلن موعد نتائج “تحقيق الاعتصام”
بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا

بينهم 10 عرب.. الإعلان عن قائمة أفضل 30 لاعبا بتاريخ أفريقيا
وزير الخارجية الكويتي يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

وزير الخارجية الكويتي يدين استهداف ناقلتي نفط في خليج عمان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*