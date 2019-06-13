الهلال والاهلي يعلنان القوائم الأولية للمرشحين

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أعلن ناديا الهلال والأهلي، يوم الخميس، القوائم الأولية للمرشحين لرئاسة مجلس وعضوية إدارتيهما، حيث تلقى الأول من هيئة الرياضة، قائمتين لإدارتي فهد بن نافل وموسى الموسى، فيما نشر النادي الغربي القائمة الأولية لأحمد الصائغ المرشح لرئاسته.

وضمت قائمة ابن نافل عضوية كل من: سلطان بن سعيد سلمان التويجري وسليمان الهتلان وفيصل غشيان وفهد المفرج، فيما ضمت قائمة الموسى عضوية: مشاري المسعد ويعقوب المطير وعبدالله بن سعيد وفيصل بن سعيد وفيصل أبوثنين.

فيما ضمت القائمة الأولية لأحمد الصائغ المرشح لرئاسة الأهلي، عضوية: عبدالصمد القرشي ووائل الحلبي وأيمن المدني وياسر محروس وغسان نصيف وعمار زهران.

هذا وسيتم فتح باب تقديم الطعون ضد القوائم الأولية، غداً الجمعة، لمدة يوم واحد.